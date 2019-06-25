Виктор Павлик на "Х-Факторе": участник или судья?

Народный артист Украины, 53-летний эстрадный певец Виктор Павлик засветился на популярном вокальном шоу "Х-фактор".
Исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram снимок, сделанный за кулисами проекта. Павлик запечатлен в своих знаменитых черно-белых штанах, которые фанаты тут назвали "счастливыми".
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"Пошел и я себе в "Х-фактор", - написал певец.
Однако он не уточнил, в качестве кого он появится на шоу - участника или судьи. Поклонники засыпали артиста вопросами в комментариях под фото. Но ответа пока не последовало.
"Вы будете в качестве судьи?", "Мы снова услышим ваши песни?", "Участник или судья?", "Ух ты, это замечательно, вы будете новым судьей?", "Вы принимали участие в этом шоу? Или станете судьей нового сезона?", - интересуются поклонники Павлика.
Напомним, Виктор Павлик готовится к свадьбе со своей значительно младшей помощницей.