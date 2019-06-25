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Виктор Павлик на "Х-Факторе": участник или судья?

Виктор Павлик на "Х-Факторе": участник или судья?
17:28 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 53-летний Виктор Павлик пришел на шоу "Х-фактор".

Народный артист Украины, 53-летний эстрадный певец Виктор Павлик засветился на популярном вокальном шоу "Х-фактор".

Исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram снимок, сделанный за кулисами проекта. Павлик запечатлен в своих знаменитых черно-белых штанах, которые фанаты тут назвали "счастливыми".

 
 
 
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Пішов і я собі до Х-фактора ))

Допис, поширений Віктор Павлік (@viktorpavlik)

"Пошел и я себе в "Х-фактор", - написал певец.

Однако он не уточнил, в качестве кого он появится на шоу - участника или судьи. Поклонники засыпали артиста вопросами в комментариях под фото. Но ответа пока не последовало.

"Вы будете в качестве судьи?", "Мы снова услышим ваши песни?", "Участник или судья?", "Ух ты, это замечательно, вы будете новым судьей?", "Вы принимали участие в этом шоу? Или станете судьей нового сезона?", - интересуются поклонники Павлика.

Юбилейный "Х-фактор": имена новых судей проекта

Напомним, Виктор Павлик готовится к свадьбе со своей значительно младшей помощницей.

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Знаменитости, Виктор Павлик, Звезды, Х-фактор, Певец, Украинский певец.
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