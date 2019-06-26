Гайтана рассказала, как не смогла встретиться со своим отцом

Новости шоу бизнеса: Певица рассказала, что таможенная служба помешала ей встретиться с собственным папой.

Вчера, 25 июня в Украине отметили День таможенной службы. Журналисты программы "Ранок з Україною" на канале "Україна" узнали у украинских звезд, какие отношения у них сложились с пограничниками.

Оказалось, что всеми любимая певица Гайтана имеет большую обиду на представителей таможенной службы. С ними ей пришлось столкнуться при весьма неприятных обстоятельствах.

Так, Гайтана как-то попала на довольно суровых таможенников, которые не разрешили ей встретиться с родным отцом.

"Пограничники бывают очень суровыми! Ужас, как я их боюсь! Как-то пришла чуть позже на регистрацию в Конго и меня не пустили на самолет – я летела к папе и так плакала! Я просила, умоляла меня пропустить, говорила, что меня отец встречает. Но нет: "Вы не вовремя…", – вспоминаетГайтана в эфире программы.

Как сообщалось ранее, Украинская певица Гайтана опубликовала в своем Instagram новое фото с двухгодовалой малышкой.