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Японцы обвинили Ким Кардашьян в неуважении к японской культуре

Японцы обвинили Ким Кардашьян в неуважении к японской культуре
12:20 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Проблемы нашли Кардашьян сами, поскольку пользователей в сети оскорбило само название торговой марки звезды.

Вслед за тональным кремом для тела Ким Кардашьян запустила собственный бренд корректирующего белья. Реалити-звезда предложила покупателям модели различных оттенков и форм, пообещав решить множество женских проблем.

"Наконец-то я могу представить вам проект, который разрабатывала в течение последнего года. Kimono — мой взгляд на утягивающее белье. Я всегда разрезала его, чтобы создать подходящий мне фасон. И часто были моменты, когда я не могла подобрать утягивающее белье под мой цвет кожи. Теперь эти проблемы решены", — написала Ким, представив несколько рекламных кадров с разными моделями.

Но Кардашьян была бы не Кардашьян, если бы попутно не разозлила кого-то, а именно — приверженцев японской культуры. По мнению пользователей в сети, кимоно существовало за тысячу лет до того, как Ким стала известна благодаря слитому секс-видео. Они обвинили реалити-звезду в культурном присвоении традиционной одежды в целях наживы и расстроились еще больше, узнав, что Ким подала заявку на регистрацию торговых знаков Kimono Body, Kimono World, Kimono Intimates. В своих сообщениях они предложили Кардашьян другое название для ее бренда — KimOhNo. 

"По сути, что вы сделали: создали линию корректирующего белья и назвали его "традиционная японская одежда""

В образе Анны Делло Руссо: Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue

"Кимоно — это не просто одежда, а символ важных воспоминаний и жизненных событий".

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Знаменитости, Ким Кардашьян, Наряды, Японская культура.
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