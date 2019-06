Японцы обвинили Ким Кардашьян в неуважении к японской культуре

Вслед за тональным кремом для тела Ким Кардашьян запустила собственный бренд корректирующего белья. Реалити-звезда предложила покупателям модели различных оттенков и форм, пообещав решить множество женских проблем.

"Наконец-то я могу представить вам проект, который разрабатывала в течение последнего года. Kimono — мой взгляд на утягивающее белье. Я всегда разрезала его, чтобы создать подходящий мне фасон. И часто были моменты, когда я не могла подобрать утягивающее белье под мой цвет кожи. Теперь эти проблемы решены", — написала Ким, представив несколько рекламных кадров с разными моделями.

Но Кардашьян была бы не Кардашьян, если бы попутно не разозлила кого-то, а именно — приверженцев японской культуры. По мнению пользователей в сети, кимоно существовало за тысячу лет до того, как Ким стала известна благодаря слитому секс-видео. Они обвинили реалити-звезду в культурном присвоении традиционной одежды в целях наживы и расстроились еще больше, узнав, что Ким подала заявку на регистрацию торговых знаков Kimono Body, Kimono World, Kimono Intimates. В своих сообщениях они предложили Кардашьян другое название для ее бренда — KimOhNo.

Basically, what you’re doing is creating a line of underwear and calling them, ‘traditional Japanese garments’. Is that what you’re aiming for?

"По сути, что вы сделали: создали линию корректирующего белья и назвали его "традиционная японская одежда""

This is #kimono I wore to my wedding. I'd like Kim to imagine how she'd feel if someone treated her wedding, prom or baptism dresses as lingerie.

"Kimono" are not just clothes but are a symbol that evokes precious memories and important life events. #KimOhNo pic.twitter.com/gD2KrTzsLR

— Misako Oi (@misakohi) 26 июня 2019 г.