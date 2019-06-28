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Кайли Миноуг выпустила косметику KYLIE

Кайли Миноуг выпустила косметику KYLIE
12:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Австралийская звезда не покидает надежд опередить молодую американскую миллиардершу Кайли Дженнер.

51-летняя поп-певица Кайли Миноуг продолжает соперничество с 21-летней Кайли Дженнер, косметические марки которых зарегистрированы под одинаковыми названиями – KYLIE. 

На своей странице в Instagram Кайли Миноуг сообщила о перезапуске собственной косметики под той же торговой маркой KYLIE. После первого конфликта с Кайли Дженнер прошло около пяти лет, но австралийская поп-певица не покидает надежд пользоваться не меньшей популярностью.

Стоит отметить, что впервые конфликт за имя бренда между звездами возник около пяти лет назад. Кайли Миноуг подала в суд на теску Дженнер за то, что та намеревалась создать бьюти-бренд с таким же названием. 

 
 
 
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YES! Get your #Summer2019 SPARKLE on! ‘Magnetic Electric’ eyeshadow in three colours to hypnotise! Head to MERCH(andise) at Kylie.com to see more or swipe up in stories!

Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)

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По словам Миноуг, такое действие могло негативно повлиять на ее имидж, а также продвижение марки. Суд ей удалось выиграть, однако на дальнейшее развитие бизнеса юной американки это мало повлияло. Через несколько лет, а именно в 2019 году, Кайли Дженнер была признана самой молодой миллиардершей в мире.

Так, вслед за ней, Кайли Миноуг, которая брала перерыв в развитии в области красоты, решила восстановить запуск коллекций, чем восстановила конкуренцию. Она выпустила три косметических средства, среди которых масла, помады для губ и тени для век.

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Косметика, Кайли Миноуг, Кайли Дженнер, KYLIE.
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