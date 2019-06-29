Элтон Джон раскритиковал Путина за лицемерие

Новости шоу бизнеса: Легендарный британский музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в лицемерии после его высказываниях о секс-меньшинствах.

Всемирно известный британский композитор и певец Элтон Джон назвал лицемерными заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не имеет ничего против людей нетрадиционной ориентации.

Свое обращение к Путину музыкант обнародовал в Twitter.

"Я считаю двуличным, когда вы говорите, что хотите, чтобы ЛГБТ "были счастливы" и что "у нас нет с этим никаких проблем". Однако российские дистрибьюторы цензурировали мой фильм "Рокетмен", удалив из него любые отсылки к тому, что я нашел настоящее счастье в длящихся 25 лет отношениях с Дэвидом и в воспитании двух прекрасных сыновей. Я считаю это лицемерным", - написал музыкант.

Dear President Putin, I was deeply upset when I read your recent interview in the Financial Times. I strongly disagree with your view that pursuing policies that embrace multicultural and sexual diversity are obsolete in our societies. pic.twitter.com/wNG3imaR2r — Elton John (@eltonofficial) 28 июня 2019 г.

Сам Путин в ходе пресс-конференции по завершении саммита "Большой двадцатки" в Осаке, комментируя по просьбе журналистов слова Элтона Джона, сказал: "Я его очень уважаю, он гениальный музыкант… мы с удовольствием все его слушаем… но я думаю, что он заблуждается. Я ничего здесь не передернул. У нас, действительно, очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально: спокойное, абсолютно непредвзятое".

По его словам, в РФ действует закон о запрете гомосексуализма среди несовершеннолетних.

При этом он подчеркнул, что суть проблемы заключается в том, что сторонники либеральных идей "достаточно агрессивно навязывают свою точку зрению подавляющему большинству".

В недавнем интервью газете The Financial Times, Путин высказал мнение, что либерализм себя изжил, а идея мультикультурализма и множества полов и сексуальных ориентаций в современном обществе устарели.

Путин подчеркнул, что в РФ нет проблем с ЛГБТ-сообществом, но некоторые вещи для российского общества являются чрезмерными: "У нас нет проблем с ЛГБТ. Не дай Бог, пусть живут так, как им хочется. Но некоторые вещи кажутся нам чрезмерными. Теперь они утверждают, что дети могут оперировать пятью или шестью гендерными ролями", - заявил российский лидер.

72-летний Элтон Джон (настоящее имя Реджинальд Кеннет Уайт) - настоящая легенда мировой поп- и рок- музыки. В 1994 году он введен в Зал славы рок-н-ролла и до сих пор остаётся одним из самых успешных рок-исполнителей Великобритании.

Музыкант является открытым гомосексуалом, с 1994 года он состоит в отношениях Дэвидом Фернишем. Когда в 2004 году в Великобритании был ратифицирован Акт гражданского состояния, вводивший в законодательство понятие "однополого брака", сэр Элтон одним из первых воспользовался возможностью узаконить их отношения.

Пара воспитывает двоих сыновей, рожденных от суррогатной матери.