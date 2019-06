Элтон Джон раскритиковал Путина за лицемерие

Всемирно известный британский композитор и певец Элтон Джон назвал лицемерными заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не имеет ничего против людей нетрадиционной ориентации.

Свое обращение к Путину музыкант обнародовал в Twitter.

"Я считаю двуличным, когда вы говорите, что хотите, чтобы ЛГБТ "были счастливы" и что "у нас нет с этим никаких проблем". Однако российские дистрибьюторы цензурировали мой фильм "Рокетмен", удалив из него любые отсылки к тому, что я нашел настоящее счастье в длящихся 25 лет отношениях с Дэвидом и в воспитании двух прекрасных сыновей. Я считаю это лицемерным", - написал музыкант.

Dear President Putin,

I was deeply upset when I read your recent interview in the Financial Times.

I strongly disagree with your view that pursuing policies that embrace multicultural and sexual diversity are obsolete in our societies. pic.twitter.com/wNG3imaR2r

— Elton John (@eltonofficial) 28 июня 2019 г.