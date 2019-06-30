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Второй медовый месяц: интересные детали от звездного Потапа

Второй медовый месяц: интересные детали от звездного Потапа
10:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Как Потап рассказал в программе "Светская жизнь", он с Настей Каменских пытается выделить неделю для еще одного отпуска.

Отдых будет своеобразным продолжением медового месяца. Но пока звездная пара не выбрала страны, куда бы хотела отправиться.

Планируем на неделю отдохнуть где-то за рубежом, но мы много себе не позволяем, потому что надо быть в форме", – рассказал Потап.

Известно, что сразу после свадьбы Потап и Настя Каменских отправились в Турцию, где провели несколько романтических дней. Однако плотный график артистов заставил их прервать медовый месяц и вернуться в Украину. Во время общения с Екатериной Осадчей рэпер объяснил, почему выбрал Турцию для первого семейного отдыха с Настей Каменских.

"Очень хорошо провели время и не пожалели, что выбрали именно эту страну, поскольку она близко, лететь 2 часа, а времени было очень мало, потому что плотный концертный график как у меня, так и у Насти. Мы догоним наш медовый отпуск", – добавил Потап.

 
 
 
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Я їду до тебе моє сонечко #bearanddiamond #константа

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко.
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