Второй медовый месяц: интересные детали от звездного Потапа

Отдых будет своеобразным продолжением медового месяца. Но пока звездная пара не выбрала страны, куда бы хотела отправиться.
Планируем на неделю отдохнуть где-то за рубежом, но мы много себе не позволяем, потому что надо быть в форме", – рассказал Потап.
Известно, что сразу после свадьбы Потап и Настя Каменских отправились в Турцию, где провели несколько романтических дней. Однако плотный график артистов заставил их прервать медовый месяц и вернуться в Украину. Во время общения с Екатериной Осадчей рэпер объяснил, почему выбрал Турцию для первого семейного отдыха с Настей Каменских.
"Очень хорошо провели время и не пожалели, что выбрали именно эту страну, поскольку она близко, лететь 2 часа, а времени было очень мало, потому что плотный концертный график как у меня, так и у Насти. Мы догоним наш медовый отпуск", – добавил Потап.
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