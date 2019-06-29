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Настя Каменских показала пышную грудь в откровенном платье

Настя Каменских показала пышную грудь в откровенном платье
13:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Поп-звезда похвасталась своим красивым бюстом в сексуальном платье.

Известная украинская певица Настя Каменских поразила и одновременно очаровала своим новым фото. 

Настя Каменских любит демонстрировать свои формы, а особенно ягодицы, на снимках в социальных сетях. Именно из-за этого она часто подвергается критике от хейтеров, однако большая часть ее фанатов остается в восторге от того, как ей удается держать себя в форме, будучи при этом привлекательно "сочной".

Так, на своей странице в Instagram Настя Каменских опубликовала новое фото со съемок проекта "Х-Фактор", где она является одним из членов жюри. Для первого эфира программы известная поп-исполнительница выбрала сексуальное облегающее платье светло-коричневого цвета. 

 
 
 
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Style @lan_ira MUA @mariia_samharadze Hair @vlasova____irina Jewelry @guzema_jewelry @marque.space #xfactor

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)  

Любовь в Сети: Потап и Настя Каменских обменялись нежностями в Instagram

Длину платья, которое достигало колен, компенсировало откровенное декольте, благодаря которому Настя продемонстрировала свою пышную грудь. Более того, певица подобрала отличный ракурс для фото, чтобы как можно больше подчеркнуть одно из своих преимуществ.

Как сообщалось ранее, Украинская певица Настя Каменских опубликовала фото с собачкой Мими в своем Instagram.

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Все по теме:

Знаменитости, Стиль, Настя Каменских, Платья, Наряд, Откровенные платья.
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