Настя Каменских показала пышную грудь в откровенном платье

Новости шоу бизнеса: Поп-звезда похвасталась своим красивым бюстом в сексуальном платье.

Известная украинская певица Настя Каменских поразила и одновременно очаровала своим новым фото.

Настя Каменских любит демонстрировать свои формы, а особенно ягодицы, на снимках в социальных сетях. Именно из-за этого она часто подвергается критике от хейтеров, однако большая часть ее фанатов остается в восторге от того, как ей удается держать себя в форме, будучи при этом привлекательно "сочной".

Так, на своей странице в Instagram Настя Каменских опубликовала новое фото со съемок проекта "Х-Фактор", где она является одним из членов жюри. Для первого эфира программы известная поп-исполнительница выбрала сексуальное облегающее платье светло-коричневого цвета.

Длину платья, которое достигало колен, компенсировало откровенное декольте, благодаря которому Настя продемонстрировала свою пышную грудь. Более того, певица подобрала отличный ракурс для фото, чтобы как можно больше подчеркнуть одно из своих преимуществ.

Как сообщалось ранее, Украинская певица Настя Каменских опубликовала фото с собачкой Мими в своем Instagram.