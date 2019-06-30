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Расставание - карьере не помеха: Ирину Шейк признали лучшей моделью для рекламы купальников

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Расставание - карьере не помеха: Ирину Шейк признали лучшей моделью для рекламы купальников
12:14 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса: Британский бренд нижнего белья Bluebella утверждает, что Ирина Шейк - лучшая модель, чтобы продавать купальники.

По мнению представителей компании, подписчицы Ирины стараются копировать ее стиль.

Если в личной жизни Ирины Шейк наступил не лучший период, то с карьерой, наоборот, у нее все в полном порядке. Бывшую возлюбленную Брэдли Купера назвали лучшей моделью для рекламы нижнего белья!

Рейтинг моделей, чьи смелые фото больше всего привлекают пользователей, составил английский бренд Bluebella. Ирина заняла первое место, поскольку, по данным Bluebella, подписчицы звезды стараются копировать ее образы, а один рекламный пост на ее странице стоит 75 тысяч долларов. К слову, на Шейк подписаны 12,3 млн человек!

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"Инстаграм - это главный источник вдохновения для женщин. Особенно для того, как мы будем выглядеть на пляже летом, поэтому такие супермодели, как Ирина, много зарабатывают на рекламе купальников", - рассказала исполнительный директор Bluebella Эмили Бенделл изданию The Sun.

Второе место в рейтинге заняла красавица Алессандра Амбросио, третье - Эмили Ратайковски. И хотя на Эмили подписаны аж 23,3 млн человек, Bluebell отмечает, что большинство из них - мужчины. Четвертое место заняла плюс-сайз модель Эшли Грэм, а замыкает пятерку Кэндис Свейнпол.

Алессандра Амбросио

Эмили Ратайковски

Эшли Грэм

Кэндис Свейнпол

Напомним, Ирина Шейк недавно рассталась с актером Брэдли Купером. Пара осталась в хороших отношениях и вместе воспитывает 2-летнюю дочь Леа.

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Реклама, Брэдли Купер, Ирина Шейк, Купальники, супермодель, The Sun, Bluebella, Эмили Бенделл.
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