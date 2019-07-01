Королевская свадьба: Принцесса Монако отпраздновала вторую свадьбу

32-летняя внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги сыграла вторую свадьбу. Принцесса Монако и ее жених Димитрий Рассам официально стали супругами 29 июня в Провансе.
Первая свадьба самой завидной невесты Монако состоялась 1 июня, однако это было только праздничной церемонией, а официальная часть состоялась в конце месяца, 29 июня.
Шарлотта Казираги, внучка Грейс Келли, сказала "да" своему жениху во время венчания в Провансе. Для важного события 32-летняя принцесса выбрала платье от итальянского дизайнера Giambattista Valli. На ее голове была традиционная фата, а образ дополняли бриллианты.
Принцесса решила сделать ставку на элегантность, а не великолепие своего образа. Платье, в котором Шарлотта Казираги стала официально женой, было украшено роскошным кружевом, а также рюшами по длине.
Напомним, Ее Величество в очередной раз показала мастер-класс для всех, кто боится носить яркую одежду. Монарх пришла на официальное событие в насыщенно синем пальто и шляпке.