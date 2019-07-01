Кайли Миноуг заплакала на концерте: подробности

Это впервые Кайли Миноуг стала хедлайнером фестиваля. Однако с Glastonbury артистка имеет свою особую историю. В 2005 году она должна была выйти на сцену со своими хитами, однако этого не сделала из-за выявленной онкоболезни. О жутком диагнозе рак груди Кайли Миноуг узнала за несколько дней до фестиваля, а потому быстро отменил свое выступление и приступила к срочному лечению.
"В 2005 году я должна была быть здесь. Но обстоятельства помешали мне сделать это. Тогда наблюдала за всем из Австралии. Хотела бы, чтобы все сложилось иначе, но жизнь такая. Сегодня я вместе с вами... Я не планировала лить столько слез", – рассказала перед выступлением Кайли Миноуг.
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I AM CRYING SO SO MUCH! You made history today and I am so happy and proud for you @kylieminogue #kylielovers #kylieminogue #lovers #gayicon #princessofpop #minogueworld #kylieforever #kyliefashion #kyliestyle #kylieshowgirl #celebrity #km30 #kyliepower #kyliephotos #KylieMinogueGolden #fanclubspain #Golden #thereisonekylieonly #f4f #follow4follow #pop #GoldenTour #KylieGoldenTour #LoversUnited
Артистка заплакала во время своей речи, что умилило немало поклонников звезды. Пользователи сети и участники фестиваля поддержали Кайли Миноуг, которая сумела победить рак и продолжила вокальную карьеру. Со сцены она в очередной раз призвала всех следить за своим здоровьем и не бояться идти к врачу.
Выступление Кайли Миноуг длилось около 2 часов, за которые артистка успела спеть свои самые известные хиты. Кроме этого, певица выступила с солистом группы Coldplay Крисом Мартином, с которым исполнила отрывок из трека Can Not Get You Out Of My Head.