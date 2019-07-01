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Кайли Миноуг заплакала на концерте: подробности

Кайли Миноуг заплакала на концерте: подробности
19:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Кайли Миноуг стала одной из приглашенных звезд на фестивале Glastonbury. Однако выступление певица начала с признания, которое вызвало у нее слезы.

Это впервые Кайли Миноуг стала хедлайнером фестиваля. Однако с Glastonbury артистка имеет свою особую историю. В 2005 году она должна была выйти на сцену со своими хитами, однако этого не сделала из-за выявленной онкоболезни. О жутком диагнозе рак груди Кайли Миноуг узнала за несколько дней до фестиваля, а потому быстро отменил свое выступление и приступила к срочному лечению.

"В 2005 году я должна была быть здесь. Но обстоятельства помешали мне сделать это. Тогда наблюдала за всем из Австралии. Хотела бы, чтобы все сложилось иначе, но жизнь такая. Сегодня я вместе с вами... Я не планировала лить столько слез", – рассказала перед выступлением Кайли Миноуг.

Артистка заплакала во время своей речи, что умилило немало поклонников звезды. Пользователи сети и участники фестиваля поддержали Кайли Миноуг, которая сумела победить рак и продолжила вокальную карьеру. Со сцены она в очередной раз призвала всех следить за своим здоровьем и не бояться идти к врачу.

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Выступление Кайли Миноуг длилось около 2 часов, за которые артистка успела спеть свои самые известные хиты. Кроме этого, певица выступила с солистом группы Coldplay Крисом Мартином, с которым исполнила отрывок из трека Can Not Get You Out Of My Head.

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Концерт, Кайли Миноуг, Знаменитости, Звезды, Певица.
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