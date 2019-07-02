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"ЯМЫ НА КАЯКАХ": Влад Яма с женой и сыном отправился в путешествие

"ЯМЫ НА КАЯКАХ": Влад Яма с женой и сыном отправился в путешествие
09:43 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский танцовщик и хореограф Влад Яма держит подробности личной жизни под большим секретом.

Украинский хореограф и танцовщик Влад Яма опубликовал в своем Instagram новое видео.

Долгое время публика была не в курсе, что у него есть жена, а лицо своего сына он так до сих пор и не показывал.

На любых совместных снимках звезды с семьей мальчик всегда повернут спиной к кадру, так что никто до сих пор не видел, как выглядит их с Лилианной (женой Ямы — прим. ред.) сынок. А недавно Влад Яма разоткровенничался с подписчиками и показал своих маму и бабушку, а на День отца порадовал фанатов снимком со своим папой. 

 
 
 
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Ідеальний обід якого всі так довго чекали!.. Дружина @liliya_yama ,Матуся, Тато, ще один жучок під столом... і пельмені... Зараз ще до Бабусі підемо...

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

 
 
 
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ЯМЫ НА КАЯКАХ Крутое приключение, всем рекомендуем!.. А ещё @liliya_yama - очень сильная #этонеямайка #запорожьe

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Влад Яма похвастался стальными мышцами: фото

Помимо посещения родственников, Влад Яма также решил развлечь семью катанием на каяках. Так, семейство во главе бесстрашного папы отправилось сплавляться на лодочках по затокам Днепра возле острова Хортица.

"ЯМЫ НА КАЯКАХ. Крутое приключение, всем рекомендуем!.. А еще @liliya_yama — очень сильная", — написал Влад Яма под видео.

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Отдых, Знаменитости, Хореограф, Влад Яма, Каякы, Катание на каяках.
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