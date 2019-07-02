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Вторая свадьба Софи Тернер: первые фото
Вторая свадьба Софи Тернер: первые фото

Вторая свадьба Софи Тернер: первые фото

Вторая свадьба Софи Тернер: первые фото
10:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Благодаря изворотливости папарацци, которые, вероятно, использовали квадрокоптеры, поклонникам звездной пары стали доступны первые фото со свадьбы.

Во Франции в городке Авиньон прошла вторая свадебная церемонии звезды "Игры престолов" Софи Тернер и Джо Джонаса. 

По данным западных источников, увидеть полноценный фотосет со свадьбы фанаты смогут позже, а пока свои материалы предоставили папарацци. Им удалось застать братьев Джонас с родственниками и друзьями во время группового фото.

Жена Ника Джонаса Приянка Чопра растрогалась до слез, остальные гости пребывали в приподнятом настроении, жених был сосредоточен, а щенок хаски в смокинге не понимал, что происходит. Для полноты картины не хватало только невесты, которую фотографы сумели запечатлеть лишь мельком. 

 
 
 
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Публикация от @miarrencomet

Родители Джо Джонаса узнали о его свадьбе с Софи Тернер благодаря интернету

Надежды не осталось даже на исполнителя Дипло. В прошлый раз музыкант поделился несколькими записями со свадьбы Софи и Джо в Лас-Вегасе, однако на этот раз воспользоваться телефоном у него бы просто не вышло.

В своем Instagram-аккаунте он опубликовал фото с церемонии и признался: "Это единственный снимок, который мне удалось получить, потому что они отняли у меня телефон и заперли в камере хранения".

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Свадьба, Замужество, Актриса, Свадебная церемония, Софи Тернер, Свадьба актрисы Софи Тернер.
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