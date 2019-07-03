Свадьба Евгения Кота и Натальи Татаринцевой: новые фото с экзотической церемонии

Влюбленные выбрали экзотический остров, а в сети появились новые кадры их свадьбы.
Как известно, Евгений Кот женился еще в январе 2019 года. Однако пара решила не устраивать роскошную свадьбу в Украине, выбрав более экзотическую церемонию. Влюбленные отправились на один из самых романтичных островов в Тихом океане – Муреа, который расположен вблизи Таити.
Для журнала Viva новоиспеченные супруги передали всего несколько фото с самой церемонии. Теперь же Евгений Кот и Наталья Татаринцева опубликовали серию праздничных кадров, сделанных на острове.
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На кадрах можно разглядеть свадебные наряды супругов. В частности, видно, что танцовщица выбрала для свадьбы платье в стиле солнечных Гавайев. Наряд Наталья Татаринцева заказала у бренда Komashnya. Образ девушки был довольно пикантным с глубоким декольте и разрезом на ноге. В то же время Евгений Кот позировал рядом с любимой в белых штанах и удлиненной рубашке.
Кроме этого, пара поделилась видео с самой церемонии.
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Кусочек видео с нашей церемонии на острове Муреа! Больше фото и наш рассказ о том как все происходило в журнале @viva_ukraine_magazine
Там новоиспеченные супруги позировали в традиционных для острова веночках, которые танцовщицы надели им на шею и голову. После бракосочетания Евгения Кота и Наталью Татаринцеву засыпали лепестками цветов, что выглядело очень романтично. Обряд венчания проводили местные жители, одетые, как вожди племени.