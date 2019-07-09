Меган Маркл попала в новый скандал: подробности

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская попала в очередной скандал: 4 июля она посетила Уимблдонский турнир, где запретила зрителям ее фотографировать.

Такая приватность Меган Маркл возмутила немало пользователей сети и звездных гостей спортивного мероприятия.

Как сообщает The Daily Mail, папарацци удалось сделать всего несколько фото Меган Маркл во время Уимблдона. Кроме этого, ее лицо не раз появилось во время телетрансляции турнира. Однако сторонники, которые тоже пришли поддержать знаменитую Серену Уильямс, не имели возможности сделать снимок, на котором бы была жена принца Гарри.

64-летняя британка Салли Джонс, которая сидела в том же ряду, что и Меган, рассказала журналистам о запрете съемки. К женщине подошли охранники герцогини Сассекской и объяснили, что знаменитость пришла на турнир "в частном порядке". Именно поэтому делать кадры, в которые попадала бы Меган Маркл, было строго запрещено.

"Гарри и Меган ведут себя скорее как знаменитости, а не как члены королевской семьи, которые выполняют свои обязанности. Около 200 фотографов хотели сфотографировать ее, но охранники поспешили предупредить их, что нельзя этого делать. Это было так глупо и так резко контрастировало с поведением герцогов Кембриджских. Такое поведение – детское, они держат нас за дураков", – рассказала Салли Джонс.

Такое напыщенное поведение поспешил прокомментировать скандальный журналист Пирс Морган, который неоднократно жестко критиковал Меган Маркл. В программе Good Morning Britain он заявил, что приватности во время таких мероприятий быть не может.

"Частная жизнь на Уимблдоне? Это так глупо. Это лицемерие, они не частные лица, а герцоги Сассекские. Мы, налогоплательщики, платим за их имение", – заявил Пирс Морган.

Поддержали волну возмущения и обычные британцы. Они заметили, что рядом с Меган Маркл на Уимблдоне было много свободных мест, поэтому на популярный матч с участием Серены Уильямс не смогли попасть даже некоторые звезды. В то же время в сети сравнили поход Кейт Миддлтон на турнир, где она охотно общалась с другими людьми, а рядом с герцогиней не было ни одного свободного кресла.

Одно и то же правило должно распространяться на всех. Но это один из многих примеров, когда это не должно выделять королевскую семью, – считают британцы.