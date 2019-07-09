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День Рождение: чем занялся Джейден Смит на свои именины

День Рождение: чем занялся Джейден Смит на свои именины
22:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua instagram.com

Новости шоу бизнеса: 21-летний сын Уилла Смита, Джейден в день своего рождения открыл собственное кафе на колесах, где раздавал еду для бедных.

21-летний сын Уилла Смита, Джейден, показал настоящий пример для своих сверстников – в день своего рождения (8 июля) он открыл собственное кафе на колесах, где раздавал еду для бездомных.

Соответствующие видеоролики появились на Instagram странице парня. Свое передвижное заведение он лаконично назвал "I Love You Restaurant" ( "Я люблю тебя, ресторан"). Десятки нуждающихся подходили к фургону, чтобы взять в эко-пакетах собственные порции пищи.

 
 
 
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The @ILoveYouRestaurant Is A Movement That Is All About Giving People What They Deserve, Healthy, Vegan Food For Free. Today We Launched Our First One Day Food Truck Pop-Up in Downtown LA. Keep A Look Out Because This Is The First Of Many #JADENinc

Публикация от Jaden (@c.syresmith)

"Я просто хочу дать людям то, что они заслужили: здоровую бесплатную веганскую пищу", – прокомментировал открытие ресторана Джейден Смит.

Дочь Уилла Смита призналась о попытках суицида, когда ей было 10 лет

Именинник добавил, что 8 июля был доставлен первый грузовик с однодневным запасом пищи бездомным, однако такая раздача пищи будет проводиться регулярно. Свою благотворительную инициативу Джейден начал в центре Лос-Анджелеса.

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Лос-Анджелес, Знаменитость, Джейден Смит, Уил Смит.
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