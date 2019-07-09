День Рождение: чем занялся Джейден Смит на свои именины

Новости шоу бизнеса: 21-летний сын Уилла Смита, Джейден в день своего рождения открыл собственное кафе на колесах, где раздавал еду для бедных.

21-летний сын Уилла Смита, Джейден, показал настоящий пример для своих сверстников – в день своего рождения (8 июля) он открыл собственное кафе на колесах, где раздавал еду для бездомных.

Соответствующие видеоролики появились на Instagram странице парня. Свое передвижное заведение он лаконично назвал "I Love You Restaurant" ( "Я люблю тебя, ресторан"). Десятки нуждающихся подходили к фургону, чтобы взять в эко-пакетах собственные порции пищи.

"Я просто хочу дать людям то, что они заслужили: здоровую бесплатную веганскую пищу", – прокомментировал открытие ресторана Джейден Смит.

Именинник добавил, что 8 июля был доставлен первый грузовик с однодневным запасом пищи бездомным, однако такая раздача пищи будет проводиться регулярно. Свою благотворительную инициативу Джейден начал в центре Лос-Анджелеса.