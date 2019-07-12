Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери

Джастин Бибер не скрывает своих чувств к новоиспеченной жене Хейли, а также артист часто откровенно признается в своем желании стать отцом.
Джастин опубликовал новое нежное фото на своей странице в Instagram с любимой, которое дополнил трогательной подписью.
Скорее всего, счастливые супруги сделали фото в Диснейленде. Хейли позирует в черной кожаной куртке и с обручем в стиле Микки Мауса.
Обожаю наши с тобой свидания. Наступит день, и я буду так же гулять со своей дочерью? – написал певец.
Бибер добавил, что он не намекает ни на что и никуда не спешит. "Сейчас я хочу просто насладиться нашей семьей, какая она есть", – отметил Джастин.