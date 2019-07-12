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Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери
Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери

Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери

Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери
14:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американский певец Джастин Бибер намекнул, что уже готов стать отцом, причем именно девочки.

Джастин Бибер не скрывает своих чувств к новоиспеченной жене Хейли, а также артист часто откровенно признается в своем желании стать отцом.

Джастин опубликовал новое нежное фото на своей странице в Instagram с любимой, которое дополнил трогательной подписью.

Скорее всего, счастливые супруги сделали фото в Диснейленде. Хейли позирует в черной кожаной куртке и с обручем в стиле Микки Мауса. 

 
 
 
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Love dates with you baby.. one day Ill be doing daddy daughter dates..... not hinting at anything soon I’m not in a rush. i just wanna enjoy you by yourself for a while! #Disneyworld

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Джастин Бибер опроверг слухи о расставании с женой

Обожаю наши с тобой свидания. Наступит день, и я буду так же гулять со своей дочерью? – написал певец.

Бибер добавил, что он не намекает ни на что и никуда не спешит. "Сейчас я хочу просто насладиться нашей семьей, какая она есть", – отметил Джастин.

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Дети, Джастин Бибер, Знаменитости, Артист, Певец.
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