Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери

Новости шоу бизнеса: Американский певец Джастин Бибер намекнул, что уже готов стать отцом, причем именно девочки.

Джастин Бибер не скрывает своих чувств к новоиспеченной жене Хейли, а также артист часто откровенно признается в своем желании стать отцом.

Джастин опубликовал новое нежное фото на своей странице в Instagram с любимой, которое дополнил трогательной подписью.

Скорее всего, счастливые супруги сделали фото в Диснейленде. Хейли позирует в черной кожаной куртке и с обручем в стиле Микки Мауса.

Обожаю наши с тобой свидания. Наступит день, и я буду так же гулять со своей дочерью? – написал певец.

Бибер добавил, что он не намекает ни на что и никуда не спешит. "Сейчас я хочу просто насладиться нашей семьей, какая она есть", – отметил Джастин.