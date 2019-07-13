Тина Кароль решила побаловать поклонников нежным фото

Новости шоу бизнеса: Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором позировала в очень откровенном образе.

Артистка сфотографировалась в коротком топе на голое тело, под которым, очевидно, нет белья.

Поклонники 34-летней Тины бурно отреагировали на горячий снимок. Большинство из них пришло в восторг от соблазнительного фото, многие также сделали акцент на сексуальности Тины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль Ph @spromojna Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 11 Июл 2019 в 11:41 PDT

"Ты ходячий секс! Прям слышу его запах", – отметили фанаты.

"Горяча и бешена", – добавили другие.