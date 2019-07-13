Тина Кароль решила побаловать поклонников нежным фото

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором позировала в очень откровенном образе.
Артистка сфотографировалась в коротком топе на голое тело, под которым, очевидно, нет белья.
Поклонники 34-летней Тины бурно отреагировали на горячий снимок. Большинство из них пришло в восторг от соблазнительного фото, многие также сделали акцент на сексуальности Тины.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Ты ходячий секс! Прям слышу его запах", – отметили фанаты.
"Горяча и бешена", – добавили другие.