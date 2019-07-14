Певица Билли Айлиш показала свой гастрольный гардероб (Видео)

Новости шоу бизнеса: 17-летняя Билли Айлиш продемонстрировала одежду, которую взяла с собой в концертный тур.

Звезда показала содержимое своего впечатляющего гастрольного гардероба. Начинающая артистка может похвастаться как брендовыми вещами, так и одеждой из масс-маркета.

Она стала героиней видео Hypebae. В ролике Билли похвасталась кроссовками Balenciaga и аксессуарами Gucci. Кумир молодежи предпочитает носить мешковатую одежду ярких цветов, что она постоянно демонстрирует в Instagram.

Украшения певица предпочитает неординарные: она носит бижутерию в виде черепов и летучих мышей. Билли уже успела стать инфлюенсером для своих поклонников по всему миру.

Ранее сообщалось о том, что Аманда Сейфрид раскритиковала популярного инфлюенсера. Американская актриса раскритиковала блогера-инфлюенсера Ариэль Чарнас за пропаганду "идеального тела".