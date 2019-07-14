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Певица Билли Айлиш показала свой гастрольный гардероб (Видео)

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Певица Билли Айлиш показала свой гастрольный гардероб (Видео)
09:26 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 17-летняя Билли Айлиш продемонстрировала одежду, которую взяла с собой в концертный тур.

Звезда показала содержимое своего впечатляющего гастрольного гардероба. Начинающая артистка может похвастаться как брендовыми вещами, так и одеждой из масс-маркета.

Она стала героиней видео Hypebae. В ролике Билли похвасталась кроссовками Balenciaga и аксессуарами Gucci. Кумир молодежи предпочитает носить мешковатую одежду ярких цветов, что она постоянно демонстрирует в Instagram.

Украшения певица предпочитает неординарные: она носит бижутерию в виде черепов и летучих мышей. Билли уже успела стать инфлюенсером для своих поклонников по всему миру.

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Ранее сообщалось о том, что Аманда Сейфрид раскритиковала популярного инфлюенсера. Американская актриса раскритиковала блогера-инфлюенсера Ариэль Чарнас за пропаганду "идеального тела".

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Гастроли, Гардероб, Видео, Американская певица, Билли Айлиш.
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