Вся в леопардовом: Джессика Симпсон отпраздновала свое 39-летие

Новости шоу бизнеса: В марте актриса Джессика Симпсон стала мамой в третий раз.

Беременность проходила непросто, и за этот долгий срок Джессика заметно поправилась.

Младшей дочери Джессики Симпсон сейчас около четырех месяцев, и ее звездная мама пока не успела вернуть себе идеальные формы. Но Джессику это нисколько не смущает: на вечеринке в честь собственного 39-летия она появилась в «леопардовом» раздельном купальнике и «леопардовом» халате, едва скрывающих ее пышные формы. И правильно сделала - ведь килограммы уйдут потом, а веселиться надо сейчас!

"39 с моими девчонками", - подписала один из кадров с подругами она, на всякий случай прикрывая живот стулом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 39 with my ladies Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson) 10 Июл 2019 в 6:14 PDT

Напомним, что Хилари Дафф рассказала о первом опыте материнства. 31-летняя актриса и мама двух детей Хилари Дафф рассказала о том, как чувствовала себя при рождении первого ребенка – мальчика Луки Круза от экс-возлюбленного Майка Комри. Тогда знаменитости было 24 года.