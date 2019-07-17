Скачать
Среда, 17.07.2019
Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
РФ расширила территорию действия указа о паспортизации Донбасса
РФ расширила территорию действия указа о паспортизации Донбасса
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины
Известен возможный кандидат на роль принца Эрика в экранизации "Русалочки"
Известен возможный кандидат на роль принца Эрика в экранизации "Русалочки"

"Киевские истории" Даши Астафьевой: звезда спустилась в метро (Видео)

"Киевские истории" Даши Астафьевой: звезда спустилась в метро (Видео)
18:38 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская актриса певица и звезда журнала Playboy Даша Астафьева впервые за 10 лет спустилась в киевское метро.

Певица организовала проект "Киевские истории", в рамках которого снимается ряд короткометражек в разных значимых местах Киева.

В видео Астафьева едет в метро и читает стихи из популярной в 90-х песни Алены Свиридовой "Розовый фламинго".

"Даша Астафьева продолжает серию концептуальных короткометражек, снятых в сакральных местах Киева. На этот раз певица наведалась к действительно значимому для большинства украинцев месту: Киевского метрополитена. Как призналась Даша, это был первый ее визит в подземки за последние десять лет", - говорится в описании под видео.

Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)

В рамках проекта певица также записала видео возле первого столичного фастфуда "Киевской перепички", в котором она читает слова из песни "Сойти с ума" группы Reflex.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Метро, Даша Астафьева, Видео, Розовый фламинго, Киевские истории.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
02 Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
04 Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
05 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Кабмин закупит почти 2,3 млн вакцин от кори на сэкономленные средства
Кабмин закупит почти 2,3 млн вакцин от кори на сэкономленные средства
КСУ вынес решение о конституционности закона &quot;Об образовании&quot;
КСУ рассмотрел закон "Об образовании"
МИД Украины отреагировало на решение московского суда по делу военных моряков
МИД Украины отреагировало на решение московского суда по делу военных моряков
В алом костюме оверсайз: Елена Зеленская на официальной встрече
В алом костюме оверсайз: Елена Зеленская на официальной встрече
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь