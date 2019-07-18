Настя Каменских поделилась новым счастливым фото с супругом

Новости шоу бизнеса: На днях Настя Каменских, Потап и Позитив с женой отправились в отпуск в столицу Чехии, Прагу.

Украинский рэпер и продюсер Потап не скрыл чувств к своей супруге Насте Каменских на публике.

Настя Каменских стала публиковать множество новых видео с их прогулок по историческому центру города. Прибыли друзья туда на частном самолете, который Потап подарил жене на свадьбу. Также известно, что звезды посетили концерт группы Rammstein, и даже успели сфотографироваться с Тиллем Линдеманном.

А после того на официальной странице в Instagram Настя Каменских показала новое фото с романтической прогулки с Потапом, которое порадовало фанов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @realpotap #prague #holidays Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 17 Июл 2019 в 11:05 PDT

"Смотрела ваш концерт. Думала, это как же ребята так поют о любви, какие красивые эмоции во время исполнения, какие токи и флюиды… Оказывается, все было по-настоящему. Вы и правду были влюблены. Бесконечного счастья вам на долгие лета!!!", "Здоровские, деток таких же талантливых вам. Интересно, в какой период поняли, что "тут" не только творчество объединяет? Года 2?", "Налюбоваться вами не могу. Какое же все-таки счастье, что вы вместе!" – комментируют поклонники.