СМИ: 52-летняя голливудская актриса ожидает ребенка

Новости шоу бизнеса: Как сообщает инсайдер издания New Idea’s, Николь Кидман забеременела с помощью эко.

Ранее мы писали о том, что известная австралийская актриса Николь Кидман со своим мужем, музыкантом Китом Урбаном, уже давно планировали в третий раз стать родителями.

Кроме того, что звездная пара очень любит детей и всегда старается проводить вместе как можно больше времени, несмотря на загруженный рабочий график, Николь Кидман не побоялась рискнуть родить в серьезном для беременности возрасте.

Оговаривается, что Кидман поделилась радостной новостью со своей семьей сразу же после возвращения в родную Австралию.

Также сообщается, что срок беременности знаменитости всего несколько недель. Новость о пополнении стала полной неожиданностью для обоих родителей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ...love Happy Anniversary Baby Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 25 Июн 2019 в 3:27 PDT

Уточним, что Николь Кидман и Кит Урбан сейчас воспитывают двух совместных детей. Кроме этого, у Кидман есть еще приемные дети, которых актриса взяла на воспитание со своим бывшим мужем, голливудским актером Томом Крузом.