Брэдли Купер провел приятный вечер с Анной Винтур

Встреча Брэдли Купера и Анны Винтур проходила в центре Манхэттена.

Актер и главред модного журнала поужинали в ресторане и отправились на прогулку.

Для встречи со знаменитостью, который недавно расстался с Ириной Шейк, журналистка подобрала шелковое платье синего цвета и светлые босоножки на каблуке.

Купер же надел на встречу обычную футболку, джинсы и кроссовки. В конце вечера пара нежно обнялась. После ухода Винтур актер мило улыбнулся ей вслед.

bradley cooper and anna wintour are (allegedly!) dating and I am honestly floored pic.twitter.com/2bShaptDPd

— (@juxtapoe) 20 июля 2019 г.