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Брэдли Купер провел приятный вечер с Анной Винтур

Брэдли Купер провел приятный вечер с Анной Винтур
15:11 Сегодня Телеграф www.belnovosti.by Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Известного голливудского актера заметили в компании главного редактора американского издания Vogue.

Встреча Брэдли Купера и Анны Винтур проходила в центре Манхэттена.

Актер и главред модного журнала поужинали в ресторане и отправились на прогулку.

Для встречи со знаменитостью, который недавно расстался с Ириной Шейк, журналистка подобрала шелковое платье синего цвета и светлые босоножки на каблуке.

Купер же надел на встречу обычную футболку, джинсы и кроссовки. В конце вечера пара нежно обнялась. После ухода Винтур актер мило улыбнулся ей вслед.

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О дружбе Купера и журналистки известно давно. Приятели часто проводят время вместе.

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Брэдли Купер, Анна Винтур, Vogue, Фото, Голливудский актер.
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