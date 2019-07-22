Камалия трогательно поздравила папу с днем рождения

Новости шоу бизнеса: В честь 65-летия своего отца она порадовала поклонников теплым снимком, который опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская певица и жена миллиардера Мохаммада Захура Камалия редко показывает семейные кадры, особенно в Сети очень мало фотографий ее родителей.

На фото Камалия позирует с пожилым отцом Виктором Шмаренковым в обнимку. Под фото певица трогательно поздравила его с днем рождения.

"С Днем рождения, папочка! Здоровья тебе крепкого, долгих лет жизни и радости! Люблю! My father is 65 today", — подписала она фото.

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Подписчики знаменитости отметили их сходство с отцом и присоединились к поздравлениям. "Какие вы красивые", "С именинником вас дорогая Камалия!) Желаю крепкого здоровья вашему папе и всего самого доброго и светлого)", "Очень похожи", "Именинником вас! Пусть будет здоров ваш папа", "Такая миллиардерша а папа одет как 80-х", — говорится в комментариях.

Наполним, ведущий и шоумен Дядя Жора, он же Вадим Мичковский, известен не только веселым нравом и умением искрометно шутить. Он – примерный отец троих дочек: Ульяны, Устины и Амины. Старшая в этом году окончила школу. И перед всей семьей стал нелегкий выбор профессии для выпускницы.