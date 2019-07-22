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На Сайсона Яма из фильма "Лара Крофт" напали с ножом

На Сайсона Яма из фильма "Лара Крофт" напали с ножом
14:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Во время его речи на Саймон Яма напал неизвестный, дважды ударив ножом в живот.

На днях известный актер, который сыграл китайского мафиози в фильме "Лара Крофт 2" выступал перед публикой в Китае. 

Несколько дней назад 64-летний актер Саймон Яма  прибыл в Китай, чтобы посетить открытие одного из магазинов в Гонконге. Однако, как сообщает издание TMZ, его выступление перед поклонниками, могло стоить ему жизни.

Во время своей речи актер, который сыграл преступника в фильме "Лара Крофт 2", пригласил одного из зрителей на сцену, чтобы тот помог ему разыграть подарки между гостями. Сразу после его слов на сцену выбежал неизвестный мужчина с ножом в руках, которым дважды ударил его в живот.

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Как отмечается в источнике, актер потерял много крови, поскольку получил ранение в руку и живот и на данный момент находится под наблюдением врачей, которые решают, будут ли оперировать знаменитость.

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Китай, Нападение, Знаменитости, Актер, Саймон Яма, Лара Крофт 2.
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