54-летний Киану Ривз продолжает покорять интернет-пользователей

Фанатка из Луизианы установила самодельный плакат с надписью "Ты потрясающий!" по пути на съемочную площадку и вскоре обнаружила кумира на пороге своего дома.

Об этой истории в Twitter-аккаунте написал сценарист "Билла и Теда 3" Эд Соломон. "Вчера на газоне по пути на съемки был этот знак. Киану выскочил из машины и сделал вот это", — написал Соломон под двумя фотографиями.

So yesterday this sign was out on a lawn on the way to set. Keanu jumped out of the car and did this. pic.twitter.com/OI1bQJ1nfy

Оказалось, что идея таблички принадлежит местной жительнице по имени Стэйси Хант. Она рассказала, что всего через несколько часов после того, как она ее установила, к ней гости наведалась группа людей, среди которых и оказался Киану.

"Вчера сбылась моя мечта! Мы знали, что Киану будет сниматься неподалеку, поэтому мой сын предложил сделать эту табличку. Рядом остановились несколько машин, и он вышел из одной из них. Он на самом деле остановился!", — с восторгом рассказала Хант.

Wow! Yesterday was a dream come true! We knew @KeanuReevess_ was filming up the street so my son said we need to make a sign that says "you're breathtaking" so we did! A few cars stopped but then a car stopped and there he was!! He actually stopped! Oh my heavens! @ed_solomon pic.twitter.com/TBGvAC8kEO

— [email protected] (@sjhunt305) 18 июля 2019 г.