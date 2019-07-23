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Николь Кидман прокомментировала песню Кита Урбана

Николь Кидман прокомментировала песню Кита Урбана
15:13 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Николь Кидман рада быть музой для Кита и не собирается подвергать цензуре его творчество.

Николь Кидман вот уже 13 лет счастлива в браке с кантри-музыкантом Китом Урбаном, но когда дело доходит до песен мужа, голливудская актриса предпочитает оставаться в стороне и не вмешиваться в творческий процесс. Даже если музыкант выставляет на всеобщее обозрение их сексуальную жизнь.

На днях звезда сериала "Большая маленькая ложь" побывала на утреннем шоу Breakfast With the Stars With Kyle & Jackie O и рассказала, что думает о песне Gemini / Близнецы [Кидман по знаку зодиака Близнецы], в которой Кит Урбан описал свою знаменитую жену в спальне. "Она маньяк в постели, но в голове полно умных мыслей", ― такие слова посвятил музыкант своей возлюбленной.

"Конечно, я смущена", ― соглашается актриса. Но признает, что это гораздо лучше, чем, если бы супруг спел: "Боже, мне так скучно. Николь, ну постарайся немного".

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Что касается другой строчки из скандального трека обладателя "Грэмми" ― "Она разбудит тебя посреди ночи, чтобы заняться любовью", то она точно заставила Николь Кидман покраснеть. Актриса заметно взволновалась, когда ведущий Кайл напомнил ей об этом и уточнил, действительно ли это так. "Не буду отвечать, это возмутительно", ― застеснялась актриса.

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Музыка, Знаменитости, Песни, Николь Кидман, Творчество, Певец, Кит Урбан.
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