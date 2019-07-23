Брэд Питт обеспокоил поклонников болезненной худобой

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Брэд Питт взволновал фанатов болезненной худобой.

Поклонники обеспокоены из-за здоровья кумира.

По их мнению, Брэд Питт на свежих фотографиях отличается болезненной худобой.

Уже скоро состоится дебют на больших экранах нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

В девятой картине режиссёра снялась Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

На устроенной фотосессии накануне первого показа актеры позировали перед камерами, и многие почитатели бывшего супруга Анджелины Джоли рассмотрели на снимках уставшую звезду с болезненной худобой.

Многие выделили, как в последнее время изменился актер, и не понимают, что с ним происходит.

Часть пользователей Сети предполагает, знаменитость борется с болезнью, которую уже не удается скрывать, другие же убеждены, речь идет не о недуге, а о напряженном рабочем графике, поскольку артист сейчас очень востребован и постоянно снимается.

Некоторые видят причину похудения Брэда Питта в не сложившихся семейных отношениях. Бракоразводный процесс с женой, раздел имущества и детей, выматывает звезду, отнимая у него все силы. Кроме того, на состоянии знаменитости сказывается продолжительное одиночество.