Лиля Подкопаева опубликовала новое фото без макияжа

Новости шоу бизнеса: Лилия Подкопаева тщательно скрывала свое интересное положение до тех пор, пока это было возможно.

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая ждет ребенка, показала лицо без макияжа.

Новость о том, что знаменитая украинская спортсменка готовиться стать мамой облетела Сеть сравнительно недавно.

Сейчас же на своей страничке в Instagram бывшая гимнастка с удовольствием делится новыми снимками из личного архива, делится подробностями своей жизни и демонстрирует кадры из путешествий и всевозможных мероприятий, которые посещает в последнее время.

Стоит отметить, что Подкопаева находится в прекрасной физической форме и буквально светится от счастья в предвкушении появления на свет малыша. А на днях спортсменка опубликовала фотографию из Атланты, штат Джордия, США, на которой позировала без макияжа.

"Судьба судьбой, но выбор за тобой", – написала Лилия Подкопаева и добавила хэштеги "момент", "живи жизнь" и "girl power".

Напомним, Украинская певица Ольга Горбачева опубликовала в своем Instagram новый снимок.