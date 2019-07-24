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Настя Каменских на съемках "Х-фактора": пикантный образ певицы

Настя Каменских на съемках "Х-фактора": пикантный образ певицы
20:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Вскоре все зрители смогут увидеть новый сезон развлекательного проекта "Х-фактор-10".

И пока съемки кастингов еще продолжаются, звездные судьи демонстрируют в сети эффектные кадры за кулисами шоу. В частности, Настя Каменских показала, в каком костюме она заняла судейское кресло.

Соответствующие фото зажигательная артистка опубликовала на официальной Instagram-странице. Перед камерой Настя Каменских предстала в стильном штанном костюме серебряного цвета от дизайнера Татьяны Лариной.

Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды, а пиджак – ее пышную грудь, прикрытую черным топом. К пикантному образу артистка подобрала оригинальный металлический чокер и босоножки на каблуках.

 
 
 
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#xfactor Style @lan_ira Costume made @tatyana_larina_tata Mua @mariia_samharadze Hair @vlasova____irina #nkteam #nice2cu #company @ilona_ku @upintothesky @kv.anna

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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А вот что касается макияжа и прически, Настя Каменских решила поэкспериментировать. Звезда сделала укладку с мокрым эффектом, которая добавила обольстительности ее образу. Кроме этого, певица решила сделать макияж smoky eyes, который шокировал многих поклонников.

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Стиль, Образ, Настя Каменских, Х-фактор, Певица.
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