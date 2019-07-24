Настя Каменских на съемках "Х-фактора": пикантный образ певицы

Новости шоу бизнеса: Вскоре все зрители смогут увидеть новый сезон развлекательного проекта "Х-фактор-10".

И пока съемки кастингов еще продолжаются, звездные судьи демонстрируют в сети эффектные кадры за кулисами шоу. В частности, Настя Каменских показала, в каком костюме она заняла судейское кресло.

Соответствующие фото зажигательная артистка опубликовала на официальной Instagram-странице. Перед камерой Настя Каменских предстала в стильном штанном костюме серебряного цвета от дизайнера Татьяны Лариной.

Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды, а пиджак – ее пышную грудь, прикрытую черным топом. К пикантному образу артистка подобрала оригинальный металлический чокер и босоножки на каблуках.

А вот что касается макияжа и прически, Настя Каменских решила поэкспериментировать. Звезда сделала укладку с мокрым эффектом, которая добавила обольстительности ее образу. Кроме этого, певица решила сделать макияж smoky eyes, который шокировал многих поклонников.