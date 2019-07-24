В США 19-летнего рэпера посадили на 55 лет за убийство

Новости шоу бизнеса: Парня подозревают в еще одном убийстве. Если его признают виновным, ему грозит смертна казнь.

Американца Теймора Тревона Макинтайра, который выступает под псевдонимом Tay-K, приговорили к 55 годам заключения за совершенное убийство и три кражи. Сейчас его подозревают в еще одном убийстве.

Суд рассмотрел дело и признал виновным в убийстве 21-летнего Итана Уолкера 23 июля. Также 19-летний музыкант осуждается за три случая кражи при отягчающих обстоятельствах, сообщает Billboard. Кроме строгого заключения Tay-K должен выплатить 21 тысячу долларов штрафа.

Что интересно, представители суда обратили внимание на его творчество, где в одной из песен он задает риторический вопрос: "Я проснулся в плохом настроении. Кто умрет сегодня?". По словам прокурора, ничто не расскажет лучше о преступнике, как его же творчество.

Также по информации СМИ, рэпера подозревают в еще одном убийстве. Если его вину докажут, ему грозит смертная казнь.