Катя Бужинская опубликовала новые фото с отдыха

Новости шоу бизнеса: Катерина Бужинская отправилась в путешествие в Грецию, а на личной странице в Instagram поделилась яркими кадрами, на которых позировала в купальнике.

Украинская певица Катерина Бужинская опубликовала горячие фотографии с отдыха в Греции.

Популярная украинская певица Катерина Бужинская много гастролирует и ведет активную светскую жизнь. Для выходов в свет и концертов она всегда выбирает яркие образы, которые подчеркивают достоинства ее фигуры и отлично выглядят в кадре. Как правило, после всех публикаций Бужинскую осыпают комплиментами: это касается ее нарядов, причесок, макияжа и, конечно же, стройной фигуры.

Но после напряженного графика работы и звезды мечтают об отдыхе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Літо для мене)нарешті) Публикация от Катерина Бужинська (@buzhynska) 23 Июл 2019 в 2:02 PDT

"Какая красивая и настоящая! Желаю вам и вашей семье чудесного отдыха! Накупайтесь там за нас всех", "Катюш, где именно вы отдыхаете? Тоже планируем поехать, не знаем, куда лучше", "А мы у вас в Болгарии первый раз" – комментируют поклонники.

Как сообщалось ранее, Канадская модель Коко Роша, которая стала популярной благодаря своему скоростному позированию, воспитывает с мужем Джеймсом Конраном двоих детей – девочку Айон и парня Ивера. Харизматичной дочери звезды уже исполнилось 4 года, а она успела сняться в нескольких фотосессиях и видео.