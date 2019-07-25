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Катя Бужинская опубликовала новые фото с отдыха

Катя Бужинская опубликовала новые фото с отдыха
11:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Катерина Бужинская отправилась в путешествие в Грецию, а на личной странице в Instagram поделилась яркими кадрами, на которых позировала в купальнике.

Украинская певица Катерина Бужинская опубликовала горячие фотографии с отдыха в Греции.

Популярная украинская певица Катерина Бужинская много гастролирует и ведет активную светскую жизнь. Для выходов в свет и концертов она всегда выбирает яркие образы, которые подчеркивают достоинства ее фигуры и отлично выглядят в кадре. Как правило, после всех публикаций Бужинскую осыпают комплиментами: это касается ее нарядов, причесок, макияжа и, конечно же, стройной фигуры.

Но после напряженного графика работы и звезды мечтают об отдыхе.

 
 
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Літо для мене)нарешті)

Публикация от Катерина Бужинська (@buzhynska)

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"Какая красивая и настоящая! Желаю вам и вашей семье чудесного отдыха! Накупайтесь там за нас всех", "Катюш, где именно вы отдыхаете? Тоже планируем поехать, не знаем, куда лучше", "А мы у вас в Болгарии первый раз" – комментируют поклонники.

Как сообщалось ранее, Канадская модель Коко Роша, которая стала популярной благодаря своему скоростному позированию, воспитывает с мужем Джеймсом Конраном двоих детей – девочку Айон и парня Ивера. Харизматичной дочери звезды уже исполнилось 4 года, а она успела сняться в нескольких фотосессиях и видео.

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Все по теме:

Греция, Отдых, Знаменитости, Отпуск, Певица, Купальник, Катерина Бужинская.
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