Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший моряков в Керченском проливе
СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший моряков в Керченском проливе
Порошенко без официального вызова пришел в ГБР
Порошенко без официального вызова пришел в ГБР
Хирн рассказал, за счет чего Кэмпбелл может победить Ломаченко
Хирн рассказал, за счет чего Кэмпбелл может победить Ломаченко
Китай произвел первый успешный запуск коммерческих спутников
Китай произвел первый успешный запуск коммерческих спутников

Джамала поделилась трогательным фото с подросшим сыном

Джамала поделилась трогательным фото с подросшим сыном
15:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Перед камерой Джамала предстала со своим 1-летним сыном Эмиром-Рахманом.

Популярная украинская певица Джамала в очередной раз покорила сеть семейным снимком. Артистка показала совместный снимок со своим единственным сыном Эмиром-Рахманом. 

Социальная сеть Instagram уже давно стала для звезд своеобразным портфолио. Именно там сторонники могут увидеть частные кадры из жизни знаменитостей и их детей. Джамала в этом не отстает и активно ведет свой блог.

На днях на ее страничке появилось фото, которое умилило всех подписчиков. 

Ребенка артистка взяла на руки, демонстрируя его, как летающий игрушечный самолет. В заметке звезда решила откровенно признаться, насколько сын изменил ее жизнь. 

Популярная украинская певица похвасталась невероятными умениями младшей дочери

"Заново научиться удивляться простым вещам, следить за каждым новым шагом, радоваться достижениям малыша – это так удивительно и настолько вдохновляет, что даже трудно передать словами. Такое ощущение, как будто ты сам перерождаешься. Чрезвычайно ценю время с Эмиром" – написала звездная мама.

А вот в Instagram-Stories Джамала показала забавные кадры с семейного отдыха. В ролике видно, как маленький Эмир-Рахман подтанцовывает под песню Alyona Alyona. Вероятно, трек мальчик услышал еще во время съемок в проекте "Голос.Дети-5", где певица была приглашенной гостьей, а Джамала – судьей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Популярность, Певица, Украинская певица, Джамала, Фото с сыном, Эмир-Рахман, Фото с единственным сынам.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польза свежих огурцов: 4 причины включить их в свой рацион
02 4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
03 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
04 Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 25 июля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать
Обработано 99,9% протоколов: &quot;Слуга народа&quot; набирает 43,16% голосов
Обработано 99,9% протоколов: "Слуга народа" набирает 43,16% голосов
Военные вновь успешно испытали РСЗО &quot;Ольха&quot;
Военные вновь успешно испытали РСЗО "Ольха"
Королева Летиция засветила роскошное платье на официальном мероприятии
Королева Летиция засветила роскошное платье на официальном мероприятии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь