Джамала поделилась трогательным фото с подросшим сыном

Популярная украинская певица Джамала в очередной раз покорила сеть семейным снимком. Артистка показала совместный снимок со своим единственным сыном Эмиром-Рахманом.
Социальная сеть Instagram уже давно стала для звезд своеобразным портфолио. Именно там сторонники могут увидеть частные кадры из жизни знаменитостей и их детей. Джамала в этом не отстает и активно ведет свой блог.
На днях на ее страничке появилось фото, которое умилило всех подписчиков.
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Заново навчитися дивуватися простим речам, слідкувати за кожним новим кроком, радіти досягненням малюка — це так круто і настільки надихає, що навіть важко передати словами. Таке відчуття, ніби ти сам перероджуєшся. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Надзвичайно ціную час з Еміром ⠀⠀⠀ #jamala #family #familyvacation
Ребенка артистка взяла на руки, демонстрируя его, как летающий игрушечный самолет. В заметке звезда решила откровенно признаться, насколько сын изменил ее жизнь.
"Заново научиться удивляться простым вещам, следить за каждым новым шагом, радоваться достижениям малыша – это так удивительно и настолько вдохновляет, что даже трудно передать словами. Такое ощущение, как будто ты сам перерождаешься. Чрезвычайно ценю время с Эмиром" – написала звездная мама.
А вот в Instagram-Stories Джамала показала забавные кадры с семейного отдыха. В ролике видно, как маленький Эмир-Рахман подтанцовывает под песню Alyona Alyona. Вероятно, трек мальчик услышал еще во время съемок в проекте "Голос.Дети-5", где певица была приглашенной гостьей, а Джамала – судьей.