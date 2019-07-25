Джамала поделилась трогательным фото с подросшим сыном

Новости шоу бизнеса: Перед камерой Джамала предстала со своим 1-летним сыном Эмиром-Рахманом.

Популярная украинская певица Джамала в очередной раз покорила сеть семейным снимком. Артистка показала совместный снимок со своим единственным сыном Эмиром-Рахманом.

Социальная сеть Instagram уже давно стала для звезд своеобразным портфолио. Именно там сторонники могут увидеть частные кадры из жизни знаменитостей и их детей. Джамала в этом не отстает и активно ведет свой блог.

На днях на ее страничке появилось фото, которое умилило всех подписчиков.

Ребенка артистка взяла на руки, демонстрируя его, как летающий игрушечный самолет. В заметке звезда решила откровенно признаться, насколько сын изменил ее жизнь.

"Заново научиться удивляться простым вещам, следить за каждым новым шагом, радоваться достижениям малыша – это так удивительно и настолько вдохновляет, что даже трудно передать словами. Такое ощущение, как будто ты сам перерождаешься. Чрезвычайно ценю время с Эмиром" – написала звездная мама.

А вот в Instagram-Stories Джамала показала забавные кадры с семейного отдыха. В ролике видно, как маленький Эмир-Рахман подтанцовывает под песню Alyona Alyona. Вероятно, трек мальчик услышал еще во время съемок в проекте "Голос.Дети-5", где певица была приглашенной гостьей, а Джамала – судьей.