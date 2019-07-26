Звезды "Ривердэйла" жестко ответили на слухи о разрыве

Новости шоу бизнеса: Похоже, терпение Коула Спроуса и Лили Рейнхарт лопнуло.

Пара жестким образом решила прервать спекуляцию на слухах о своем расставании.

22-летняя актриса опубликовала обложку журнала W, на которой изображена она с Коулом Спроусом. "Срочные новости: надежный источник подтвердил, что никто из вас ни черта не знает", ― написала Лили под совместным снимком. Тем временем Спроус разместил ту же фотографию с надписью: "Беспрецедентно: Коул Спроус и Лили Рейнхарт потребляют плоть "надежных источников", чтобы подпитывать свой вакханальный секс-культ".

Таким образом молодые люди дали отпор журналистам, выпустившим десятки статей о том, что звезды сериала "Ривердэйл" разбежались после двухлетнего романа. Почти все новости сопровождались пометкой "как заявляет достоверный источник". В качестве инсайдеров якобы выступали друзья пары, давно предрекавшие их разрыв из-за слишком разных взглядов на жизнь.

Теперь же не остается сомнений, что "в раю" все спокойно. Ждем новых совместных снимков влюбленных и премьеру четвертого сезона "Ривердэйла", которая состоится 9 октября. Нет сомнений, что для героев Рейнхарт и Спроуса ― Бетти и Джагхеда шоураннеры подготовили новые испытания.