Стало известно, почему Шеннен Доэрти согласилась сниматься в "Ривердейле"

В июне шоураннер "Ривердейла" рассказал поклонникам сериала, что посвятит герою Люка Перри целый эпизод в четвертом сезоне.

О том, что звезда "Беверли Хиллз 90210" примет участие в четвертом сезоне "Ривердейла", стало известно в это воскресенье на Comic Con.

"Они были такими хорошими друзьями. Разрабатывая этот эпизод, мы хотели сделать его настолько особенным, насколько это возможно, поэтому пригласили Шеннен сыграть ключевую, сверхэмоциональную роль. Она прочитала сценарий и тут же сказала: "Да. Это впечатляюще"", — рассказал поклонникам шоураннер проекта Роберто Агирре-Сакаса.

После этого объявления Доэрти поделилась с фанатами общими с Перри фото в Instagram, на одном из них они оба еще совсем молодые. Актриса заявила, что для нее будет честью почтить память друга и отметила, что со стороны создателей сделать подобный эпизод было прекрасным решением. "Его всегда будет не хватать. Сегодня. Завтра. Вечно", — написала звезда.

Probably the most important episode of #Riverdale we’ll do this year, if not ever. A tribute to our fallen friend. Thankful for this opportunity to honor Luke & Fred. pic.twitter.com/MH7xOjNyDu

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) 19 июня 2019 г.