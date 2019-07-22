Стало известно, почему Шеннен Доэрти согласилась сниматься в "Ривердейле"

Новости культуры: Создатели собираются почтить память любимого миллионами актера и для этого позвали на съемки одну из его лучших подруг Шеннен Доэрти в качестве приглашенной звезды.

В июне шоураннер "Ривердейла" рассказал поклонникам сериала, что посвятит герою Люка Перри целый эпизод в четвертом сезоне.

О том, что звезда "Беверли Хиллз 90210" примет участие в четвертом сезоне "Ривердейла", стало известно в это воскресенье на Comic Con.

"Они были такими хорошими друзьями. Разрабатывая этот эпизод, мы хотели сделать его настолько особенным, насколько это возможно, поэтому пригласили Шеннен сыграть ключевую, сверхэмоциональную роль. Она прочитала сценарий и тут же сказала: "Да. Это впечатляюще"", — рассказал поклонникам шоураннер проекта Роберто Агирре-Сакаса.

После этого объявления Доэрти поделилась с фанатами общими с Перри фото в Instagram, на одном из них они оба еще совсем молодые. Актриса заявила, что для нее будет честью почтить память друга и отметила, что со стороны создателей сделать подобный эпизод было прекрасным решением. "Его всегда будет не хватать. Сегодня. Завтра. Вечно", — написала звезда.

Probably the most important episode of #Riverdale we’ll do this year, if not ever. A tribute to our fallen friend. Thankful for this opportunity to honor Luke & Fred. pic.twitter.com/MH7xOjNyDu — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) 19 июня 2019 г.

В Twitter-аккаунте Агирре-Сакаса добавил, что серия, посвященная Люку, будет одной из самых важных в четвертом сезоне "Ривердейла": "Это дань уважения покинувшему нас другу. Благодарю за возможность почтить Люка и Фреда".