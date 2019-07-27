Танцы со звездами 2019: известны новые учасники третьего сезона шоу

Новости шоу бизнеса: Вскоре вся страна вновь будет следить за эффектными постановками в исполнении отечественных звезд.

А пока авторы проекта "Танцы со звездами" 2019 запустили в сети челендж, в котором знаменитости соглашаются или отказываются от шоу. Кто еще принял эстафету и стал участником развлекательного проекта – читайте дальше.

Долгожданный сезон шоу "Танцы со звездами 2019" начнется уже 25 августа. И перед стартом популярного проекта его авторы решили подогреть интерес зрителей, запустив в сети традиционный #танціззіркамиchallenge. Знаменитости один за другим соглашаются выйти на паркет, передавая эстафету своим коллегам.

Известно, что оценивать выступления звезд будут прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и знаменитый Франциско Гомес. Сейчас к шоу присоединились телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко, звезда "Свингеров" Михаил Кукуюк, телеведущая Надежда Матвеева и телеведущая Людмила Барбир.

Новые участники "Танцев со звездами" 2019:

Алексей Яровенко

31-летний актер театра и кино Алексей Яровенко тоже решил приобщиться к развлекательному проекту "Танцы со звездами 2019". Вызов он принял от Надежды Матвеевой и уже готовится выйти на паркет.

Вероятно, танцевальное мастерство Алексей Яровенко изучал в Белорусской государственной академии искусств, поэтому с легкостью выйдет на сцену "Танцев со звездами 2019". А вот его актерская карьера будет иметь небольшую творческую паузу. Отметим, что Алексей Яровенко снялся в известных сериалах и фильмах: "Крепостная". "Кумир", "Бывшие", "Сестры по наследству", "Жить ради любви", "Хороший парень", " Мухтар. Новый состав" и др.

Ксения Мишина

Также вызов телеведущей Надежды Матвеевой приняла звезда "Крепостной" и "Искушения" Ксения Мишина. Зажигательная красавица училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Актриса в рекламном ролике уже показала свое танцевальное мастерство, поэтому вскоре будет поражать зрителей шоу.