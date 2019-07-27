Скачать
Суббота, 27.07.2019
Волкер - о подготовке визита Зеленского в США
Волкер - о подготовке визита Зеленского в США
Скниловская трагедия: сегодня 17 годовщина ужасной катастрофы
Скниловская трагедия: сегодня 17 годовщина ужасной катастрофы
Атлетико забил Реалу семь мячей (Видео)
Атлетико забил Реалу семь мячей (Видео)
Танцы со звездами 2019: известны новые учасники третьего сезона шоу
Танцы со звездами 2019: известны новые учасники третьего сезона шоу

Танцы со звездами 2019: известны новые учасники третьего сезона шоу

Смотрите фото (3)
Танцы со звездами 2019: известны новые учасники третьего сезона шоу
11:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Вскоре вся страна вновь будет следить за эффектными постановками в исполнении отечественных звезд.

А пока авторы проекта "Танцы со звездами" 2019 запустили в сети челендж, в котором знаменитости соглашаются или отказываются от шоу. Кто еще принял эстафету и стал участником развлекательного проекта – читайте дальше.

Долгожданный сезон шоу "Танцы со звездами 2019" начнется уже 25 августа. И перед стартом популярного проекта его авторы решили подогреть интерес зрителей, запустив в сети традиционный #танціззіркамиchallenge. Знаменитости один за другим соглашаются выйти на паркет, передавая эстафету своим коллегам.

Известно, что оценивать выступления звезд будут прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и знаменитый Франциско Гомес. Сейчас к шоу присоединились телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко, звезда "Свингеров" Михаил Кукуюк, телеведущая Надежда Матвеева и телеведущая Людмила Барбир.

Новые участники "Танцев со звездами" 2019:

Алексей Яровенко

31-летний актер театра и кино Алексей Яровенко тоже решил приобщиться к развлекательному проекту "Танцы со звездами 2019". Вызов он принял от Надежды Матвеевой и уже готовится выйти на паркет.

Вероятно, танцевальное мастерство Алексей Яровенко изучал в Белорусской государственной академии искусств, поэтому с легкостью выйдет на сцену "Танцев со звездами 2019". А вот его актерская карьера будет иметь небольшую творческую паузу. Отметим, что Алексей Яровенко снялся в известных сериалах и фильмах: "Крепостная". "Кумир", "Бывшие", "Сестры по наследству", "Жить ради любви", "Хороший парень", " Мухтар. Новый состав" и др.

Ксения Мишина

"Танцы со звездами" 2019: кто стал участниками третьего сезона

Также вызов телеведущей Надежды Матвеевой приняла звезда "Крепостной" и "Искушения" Ксения Мишина. Зажигательная красавица училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Актриса в рекламном ролике уже показала свое танцевальное мастерство, поэтому вскоре будет поражать зрителей шоу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Шоу, Танцы со звездами, Танцы, Танцевальное шоу, танціззіркамиchallenge, Участниками третьего сезона Танцы со звездами, 3 сезон Танцы со звездами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
02 Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
03 Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера
04 Сондланд сообщил, как прошел разговор Трампа и Зеленского
05 Гороскоп на завтра, 27 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Официальный курс валют от НБУ на 27 июля
Официальный курс валют от НБУ на 27 июля
В Ираке погибло 3 человека в результате теракта
В Ираке погибло 3 человека в результате теракта
Боевики нарушили &quot;режим тишины&quot; в ООС
Боевики нарушили "режим тишины" в ООС
Джонни Депп получил первую победу в суде против Эмбер Херд
Джонни Депп получил первую победу в суде против Эмбер Херд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь