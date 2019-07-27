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Звезда сериала "Секс в большом городе" на прогулке в летнем образе

Звезда сериала "Секс в большом городе" на прогулке в летнем образе
17:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Сара Джессика Паркер даже в личной жизни напоминает поклонникам свою героиню Кэрри Брэдшоу.

Актриса умеет сочетать интересные элементы гардероба и всегда выглядеть стильно даже во время простых прогулок по городу.

В четверг, 25 июля, папарацци поймали актрису во время дневного выхода в Нью-Йорке в романтическом летнем образе. Для выхода Сара Джессика Паркер примерила платье-макси с пестрым принтом, объемными рукавами и оборками и сюрреалистическим принтом.

Дополнила свой образ актриса, сыгравшая модницу Керри Брэдшоу, золотыми туфлями на устойчивых каблуках модели "Мэри Джейн" с круглой металлической пряжкой.

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Завершили летний "аутфит" массивные украшения, солнцезащитные очки и легкая укладка волос. Также Сара продемонстрировала отличное настроение и широко улыбалась фотографам на прогулке.

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Нью-Йорк, Сара Джессика Паркер, Американская актриса.
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