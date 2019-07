Звезда сериала "Секс в большом городе" на прогулке в летнем образе

Актриса умеет сочетать интересные элементы гардероба и всегда выглядеть стильно даже во время простых прогулок по городу.

В четверг, 25 июля, папарацци поймали актрису во время дневного выхода в Нью-Йорке в романтическом летнем образе. Для выхода Сара Джессика Паркер примерила платье-макси с пестрым принтом, объемными рукавами и оборками и сюрреалистическим принтом.

Дополнила свой образ актриса, сыгравшая модницу Керри Брэдшоу, золотыми туфлями на устойчивых каблуках модели "Мэри Джейн" с круглой металлической пряжкой.

Sarah Jessica Parker was photographed walking to a lunch with Michelle Obama, yesterday. pic.twitter.com/dkpoHfI94A

— Sarah Jessica Parker (@SJP_Daily) July 26, 2019