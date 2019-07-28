Англичане снова недовольны Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Британцы обвинили Меган Маркл в плохом влиянии на принца Гарри.

В этот раз роялисты обвинили ее в том, что она плохо влияет на мужа: принц Гарри все больше и больше обретает голливудский лоск. Его манеры под влиянием жены стали похожи на поведение американских знаменитостей.

С одной стороны, члены королевской семьи имеют не меньше поклонников и веса, чем голливудские селебрити. Но разница в том, что артисты скрывают личную жизнь, а королевские особы живут на деньги граждан и должны быть открыты.

Во всяком случае, так считают консерваторы.

Рождение сына принца Гарри было окутано тайной, крестины были закрытые, а раньше крестины детей Кейт и Уильяма транслировали по ТВ.

Эксперт по королевской семье Пенни Юнор напомнил, что Фрогмор-хаус был отреставрирован за счет бюджетных средств и Меган Маркл с супругом должны выказывать больше уважения к людям и больше почитать традиции, пишет Daily Express.

К слову, мама Меган Маркл была против брака дочери именно потому, что знала, что ее свободолюбивой натуре придется сложно жить по протоколу. Также известно, что английская королева запретила экс-актрисе брать в Букингемский дворец своих собак.

Сейчас пресса гадает, как Меган Маркл будет отмечать свой день рождения. По информации газеты The Sun, свое 38-летие жена принца Гарри встретит в замке Балморал, это резиденция королевы в Шотландии.

Инициатором праздника стала сама Елизавета II. В замке соберется большая королевская семья, у Елизаветы II будет время пообщаться с правнуком. Она распорядилась, чтобы кондитеры создали большой торт для именинницы; причем Меган ждет сюрприз.

Скорее всего, королева подарит ей украшения из королевской сокровищницы. Королевский эксперт сказал, что королева также хочет поделиться своим опытом с Меган Маркл по поводу нападок прессы, королеву беспокоит происходящее.

К слову, на фоне скандала с ремонтом в Фрогмор-хаусе, герцоги Сассекские хотят еще и переделать сад. Администрация города Виндзор одобрила проект по реконструкции, но перед самым началом работ супруги поменяли проект и теперь ждут очередного разрешения.

Общественность не должна знать, что именно будет сделано, так как реконструкция будет затрагивать вопросы безопасности. Также в саду будут зоны для отдыха и игры в теннис и бадминтон.