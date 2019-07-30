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Элтон Джон гордится собой: 29 лет со дня, когда он вылечился от алкогольной зависимости

Элтон Джон гордится собой: 29 лет со дня, когда он вылечился от алкогольной зависимости
15:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Награда досталась Элтону Джону от Общества анонимных алкоголиков, которое спасло исполнителя.

Легендарный музыкант Элтон Джон рассказал о своей награде от Общества анонимных алкоголиков, к которому артист обратился за помощью 29 лет назад.

Об этом Элтон Джон рассказал в своем микроблоге в Twitter. По его словам, когда он был полностью сломленный алкоголем.

Музыкант заявил, что счастлив из-за того, что смог признать 29 лет назад свою алкогольную зависимость и обратиться за помощью. 

В этот день 29 лет назад я был разбитым человеком. Но наконец я нашел в себе смелость сказать 3 слова, которые изменили мою жизнь: "Мне нужна помощь". Спасибо всем самоотверженным людям, которые помогли мне в моей поездки к трезвости. Я навеки благодарен, – заявил музыкант. 

"Икона, которая знает, как подавать пример": Элтон Джон получил почетную награду

К слову, ранее президент Франции Эммануэль Макрон наградил легендарного певца Элтон Джона орденом Почетного легиона.

Как и музыка, борьба со СПИДом была моей страстью на протяжении многих лет. И, как музыка, эта борьба ежедневно напоминает мне о чрезвычайной силе человеческого духа. Именно этот волшебный человеческий дух я возьму с собой в качестве награды ордена Почетного Легиона, – отметил исполнитель.

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Элтон Джон, Алкоголь, Алкоголизм, Знаменитости, Зависимость, Награда, Алкогольная зависимость.
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