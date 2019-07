Элтон Джон гордится собой: 29 лет со дня, когда он вылечился от алкогольной зависимости

Легендарный музыкант Элтон Джон рассказал о своей награде от Общества анонимных алкоголиков, к которому артист обратился за помощью 29 лет назад.

Об этом Элтон Джон рассказал в своем микроблоге в Twitter. По его словам, когда он был полностью сломленный алкоголем.

Музыкант заявил, что счастлив из-за того, что смог признать 29 лет назад свою алкогольную зависимость и обратиться за помощью.

29 years ago today, I was a broken man.

I finally summoned up the courage to say 3 words that would change my life: “I need help”. Thank you to all the selfless people who have helped me on my journey through sobriety.

I am eternally grateful.

Elton xo pic.twitter.com/VlQ0IfpIFH

— Elton John (@eltonofficial) July 29, 2019