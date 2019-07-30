Элтон Джон гордится собой: 29 лет со дня, когда он вылечился от алкогольной зависимости

Новости шоу бизнеса: Награда досталась Элтону Джону от Общества анонимных алкоголиков, которое спасло исполнителя.

Легендарный музыкант Элтон Джон рассказал о своей награде от Общества анонимных алкоголиков, к которому артист обратился за помощью 29 лет назад.

Об этом Элтон Джон рассказал в своем микроблоге в Twitter. По его словам, когда он был полностью сломленный алкоголем.

Музыкант заявил, что счастлив из-за того, что смог признать 29 лет назад свою алкогольную зависимость и обратиться за помощью.

29 years ago today, I was a broken man. I finally summoned up the courage to say 3 words that would change my life: “I need help”. Thank you to all the selfless people who have helped me on my journey through sobriety. I am eternally grateful. Elton xo pic.twitter.com/VlQ0IfpIFH — Elton John (@eltonofficial) July 29, 2019

В этот день 29 лет назад я был разбитым человеком. Но наконец я нашел в себе смелость сказать 3 слова, которые изменили мою жизнь: "Мне нужна помощь". Спасибо всем самоотверженным людям, которые помогли мне в моей поездки к трезвости. Я навеки благодарен, – заявил музыкант.

К слову, ранее президент Франции Эммануэль Макрон наградил легендарного певца Элтон Джона орденом Почетного легиона.

Как и музыка, борьба со СПИДом была моей страстью на протяжении многих лет. И, как музыка, эта борьба ежедневно напоминает мне о чрезвычайной силе человеческого духа. Именно этот волшебный человеческий дух я возьму с собой в качестве награды ордена Почетного Легиона, – отметил исполнитель.