Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас на отдыхе в Сен-Тропе: фото

Актриса стала почетным жителем своего родного города, а сразу же после мероприятия звездная пара улетела во Францию. И сейчас супруги проводят время в Сен-Тропе на собственной яхте.

Вчера Кэтрин и Майкл были замечены папарацци около одного из прибрежных ресторанов под названием Bagatelle Beach. Знаменитости пообедали с друзьями, а потом отправились на пляж.

Голливудская пара, которая счастлива в браке вот уже 19 лет, отведала блюда франко-средиземноморской кухни: буратту с трюфелем и помидорами, пасту и ягодный пирог.

Catherine Zeta-Jones (49) and husband Michael Douglas (74) stop for a leisurely lunch at St Tropez https://t.co/aAjdwp8P8b pic.twitter.com/3kPoruZahy

Кэтрин выглядела гламурно: этим днем ее выбор пал на удобный и стильный look, состоящий из легкого платья с цветочным принтом и черной соломенной шляпы от Gucci.

I am Catherine Zeta Jones and @judith_ism is my Michael Douglas in every picture together. I’m also delusional. pic.twitter.com/URNWMD5uir

