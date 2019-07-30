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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас на отдыхе в Сен-Тропе: фото

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас на отдыхе в Сен-Тропе: фото
21:24 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса: На днях 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс вместе с мужем, 74-летним Майклом Дугласом, посетила торжественную церемонию в графстве Уэльс.

Актриса стала почетным жителем своего родного города, а сразу же после мероприятия звездная пара улетела во Францию. И сейчас супруги проводят время в Сен-Тропе на собственной яхте.

Вчера Кэтрин и Майкл были замечены папарацци около одного из прибрежных ресторанов под названием Bagatelle Beach. Знаменитости пообедали с друзьями, а потом отправились на пляж.

Голливудская пара, которая счастлива в браке вот уже 19 лет, отведала блюда франко-средиземноморской кухни: буратту с трюфелем и помидорами, пасту и ягодный пирог.

Кэтрин выглядела гламурно: этим днем ее выбор пал на удобный и стильный look, состоящий из легкого платья с цветочным принтом и черной соломенной шляпы от Gucci.

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Напомним, актеры познакомились в 1996 году на кинофестивале в Довиле, а спустя четыре года поженились в отеле Plaza в Нью-Йорке.

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Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас, Сен-Тропе.
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