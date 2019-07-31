Снежана Егорова прокомментировала свою помолвку

Новости шоу бизнеса: 47-летняя Снежана Егорова решила ответить достаточно завуалировано.

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова готовится в третий раз пойти к алтарю. Такая новость несколько смутила сторонников, которые засыпали ее блог поздравлениями и вопросами относительно избранника.

По-прежнему телеведущая решила не спешить с раскрытием всех тайн предстоящей свадьбы, оставив большую интригу. Снежана Егорова после изменения статуса в соцсети Facebook написала интригующее сообщение, в котором впервые прокомментировала помолвку.

Заставили ее нарушить молчание сторонники, которые предположили, что это какой-то розыгрыш телеведущей.

"Я никогда не шучу. Всегда делаю то, что хочу. Расскажу, когда посчитаю нужным", – написала Снежана Егорова, добавив кадры со съемок для глянца в 2016 году.

Напомним, актрисе студии "Квартал 95", звезде проекта "Женский квартал" Алине Гордиенко сделали предложение руки и сердца во время шоу в Одессе.