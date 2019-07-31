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Снежана Егорова прокомментировала свою помолвку

Снежана Егорова прокомментировала свою помолвку
14:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: 47-летняя Снежана Егорова решила ответить достаточно завуалировано.

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова готовится в третий раз пойти к алтарю. Такая новость несколько смутила сторонников, которые засыпали ее блог поздравлениями и вопросами относительно избранника. 

По-прежнему телеведущая решила не спешить с раскрытием всех тайн предстоящей свадьбы, оставив большую интригу. Снежана Егорова после изменения статуса в соцсети Facebook написала интригующее сообщение, в котором впервые прокомментировала помолвку.

Заставили ее нарушить молчание сторонники, которые предположили, что это какой-то розыгрыш телеведущей.

Снежана Егорова сделала неожиданное признание

"Я никогда не шучу. Всегда делаю то, что хочу. Расскажу, когда посчитаю нужным", – написала Снежана Егорова, добавив кадры со съемок для глянца в 2016 году.

Напомним, актрисе студии "Квартал 95", звезде проекта "Женский квартал" Алине Гордиенко сделали предложение руки и сердца во время шоу в Одессе.

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Помолвка, Телеведущая, Знаменитость, Снежана Егорова, Украинская телеведущая, Снежана Егорова помолена.
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