Ольга Сумская снялась в стильной фотосессии со своими дочерьми для известного журнала

Ольга Сумская, которая редко показывает общественности семейные снимки с потомками, украсила с ними новый выпуск журнала Viva.
Перед камерой фотографа Софии Зай три красавицы предстали в ярких брючных костюмах с поясом. При этом Ольга Сумская примерила красный наряд, а вот Антонина и Анна - малиновый. На другом снимке три красавицы позировали в тренчах, показав свои стройные фигуры.
В разговоре с журналистами Ольга Сумская поделилась многими секретами своего творчества. Звезда охотно рассказала об участии в рейтинговых проектах и сотрудничестве с отечественными режиссерами. Кроме этого, Ольга Сумская призналась, что дочерям по наследству передалась ее любовь к сцене. Так, Антонина Паперная уже является знаменитой актрисой в РФ. А вот Анна Борисюк, которая в 2019 году завершила обучение в школе, тоже мечтает повторить успех своих звездных родственниц.
И пока не появились детали откровенного интервью, поклонники актерской династии уже обсуждают стильные фото.
Антонина Паперная на своей странице в Instagram разместила новые эффектные фото со съемки. На первом Тоня позирует со звездной мамой. Все пользователи сети отметили, что Ольга Сумская и Антонина Паперная невероятно похожи, а вот Анна - копия своего звездного отца Виталия Борисюка.
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Фотосессия Сумской с дочерьми для Viva: смотрите видео по бекстейджу
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Генофонд! Династія актрис – Ольга Сумська та її красуні-донечки Антоніна Паперна й Анна Борисюк – прикрасили обкладинку найкращого журналу про зірок. Хто ще не придбав новий номер Viva!? Летіть ракетою до найближчої точки продажу преси Читайте подробиці випуску на сайті Viva.ua (посилання у профілі) Відео: бекстейдж фотосесії з @olgasumska @tonya_papernaya @annborisyuk Головний редактор журналу @ivannaslaboshpitskaya Головний редактор сайту @lu_gri Виконавчий продюсер @nata_dreamer Фото @sofi_zay Стиль @helen_8 Візаж/зачіска @kristina_makovey Backstage @sipluy_marian
"Очень похожи", "Какие же вы красавицы", "Будто подружки! Даже не знаю, кто из вас лучше", "Классно иметь такую маму", - пишут поклонники в комментариях к фото Ольги Сумской с кошмарней дочерью.
На другом фото стилисты подготовили нежно-цветочные оттенки наряды для Ольги и ее дочерей. "Вот это счастье", - добавила поклонница актрисы в комментариях.