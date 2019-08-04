Ольга Сумская снялась в стильной фотосессии со своими дочерьми для известного журнала

Новости шоу бизнеса: Соответствующими снимками звездная мама поделилась на своей официальной странице в Instagram.

Ольга Сумская, которая редко показывает общественности семейные снимки с потомками, украсила с ними новый выпуск журнала Viva.

Перед камерой фотографа Софии Зай три красавицы предстали в ярких брючных костюмах с поясом. При этом Ольга Сумская примерила красный наряд, а вот Антонина и Анна - малиновый. На другом снимке три красавицы позировали в тренчах, показав свои стройные фигуры.

В разговоре с журналистами Ольга Сумская поделилась многими секретами своего творчества. Звезда охотно рассказала об участии в рейтинговых проектах и сотрудничестве с отечественными режиссерами. Кроме этого, Ольга Сумская призналась, что дочерям по наследству передалась ее любовь к сцене. Так, Антонина Паперная уже является знаменитой актрисой в РФ. А вот Анна Борисюк, которая в 2019 году завершила обучение в школе, тоже мечтает повторить успех своих звездных родственниц.

И пока не появились детали откровенного интервью, поклонники актерской династии уже обсуждают стильные фото.

Антонина Паперная на своей странице в Instagram разместила новые эффектные фото со съемки. На первом Тоня позирует со звездной мамой. Все пользователи сети отметили, что Ольга Сумская и Антонина Паперная невероятно похожи, а вот Анна - копия своего звездного отца Виталия Борисюка.

View this post on Instagram @viva_ukraine_magazine A post shared by Тоня Паперная (@tonya_papernaya) on Aug 3, 2019 at 4:02am PDT

View this post on Instagram @viva_ukraine_magazine A post shared by Тоня Паперная (@tonya_papernaya) on Aug 3, 2019 at 4:36am PDT

Фотосессия Сумской с дочерьми для Viva: смотрите видео по бекстейджу

"Очень похожи", "Какие же вы красавицы", "Будто подружки! Даже не знаю, кто из вас лучше", "Классно иметь такую маму", - пишут поклонники в комментариях к фото Ольги Сумской с кошмарней дочерью.

На другом фото стилисты подготовили нежно-цветочные оттенки наряды для Ольги и ее дочерей. "Вот это счастье", - добавила поклонница актрисы в комментариях.