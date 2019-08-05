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Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото
Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото

Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото

Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото
12:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Одну из свежих публикаций поклонники восприняли как намек на беременность звезды.

Украинская певица и телеведущая Настя Каменских заинтриговала поклонников новой фотографией.

В мае состоялась грандиозная свадьба Насти Каменских и Потапа, которую много лет ждали все поклонники. Затем молодожены отправились на отдых в Турцию, но он выдался слишком коротким. Поэтому артисты вместе с друзьями рванули в Италию, откуда Каменских и постит фотографии. 

"Взгляд Марии", – написала Настя Каменских и отметила Позитива из группы Время и Стекло, который и сделал фотографию. 

 
 
 
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Погляд Марії Photo by @positiff

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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"Если взгляд Марии, то вы беременна", "Вам бы в мюзикле Эсмеральда сняться! Как-то пыталась в уме составить труппу для Нотр-Дама с нашими знаменитостями, Настя – Эсмеральда, Винник – Фэб, Юрченко – Фроло, Тина Кароль – Флер де Лис, Вакарчук – Квазимодо, Пономарев – Грингуар. Было бы интересно!", "Как тебе идет любовь Потапа! Ты еще больше расцвела!", "Мария – та, что Богородица? Ну до нее вам, как и нам всем, очень далеко, но если вы в положении, то поздравляю!" – комментируют поклонники.

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Беременность, Телеведущая, Настя Каменских, Фото, Певица, Украинская певица.
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