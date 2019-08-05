Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Зеленский отправится с визитом в Турцию
Зеленский отправится с визитом в Турцию
Кличко ушел в отпуск
Кличко ушел в отпуск
Динамо узнало пару потенциальных соперников по раунду плей-офф ЛЧ
Динамо узнало пару потенциальных соперников по раунду плей-офф ЛЧ
Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото
Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото

Ольга Цибульская опубликовала новое фото с глубоким декольте

Ольга Цибульская опубликовала новое фото с глубоким декольте
13:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: На днях Ольга Цибульская на официальной странице в Instagram поделилась неожиданной новостью.

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская вышла в свет в соблазнительном наряде.

Как выяснилось, украинская знаменитость провела уже 636 свадеб и с одного из таких мероприятий опубликовала фотографию в роскошном алом платье с глубоким декольте.

"Раньше круто было дарить на свадьбу большой сервиз и ковер. Теперь престижно дарить Лук. Сегодня 636 свадьба в моем профессиональном списке. Для гостей я стала праздником и только для одного мужчины готова быть ужином. Муж, работа закончена. Накрывай на стол", – написала Цибульская. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Якщо любиш досі- прилітай Такий лист я отримала від свого теперішнього чоловіка 5 років тому у конверті Написав від руки в часи гаджетів і вклав у конверт квитки на літак.Так ми опинились після довгої розлуки в Парижі і привезли звідти НестораТепер #париж місто моєї сили і слабкості А ти куди хочеш зараз?залайкаю найактивніших p.s. Переможниця #мореякти уже в сторіс вихідвборисполі #літак

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Актриса Диана Крюгер рассказала об идеальном свидании с Норманом Ридусом

"Олюся, как приятно смотреть на женщину, у которой естественная красота. Потому силиконовые долины надоели и раздражают, если честно. Р.S. Извините за фамильярность, свою дочь называю Олюсей", "Оля!!! Тебе это платье очень подходит!!! Ты прекрасная, сексуальная и роскошная женщина!!!", "Такая прекрасная в этом образе, еще и на столе! Чудо, ха-ха" – комментируют поклонники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Певица, Знаменитость, Украинская певица, Ольга Цибульская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
03 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
04 Разумков: Вернуть мир на Донбассе принятием законов - невозможно
05 Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НАБУ открыло дело по факту возможного подкупа Богдана
НАБУ открыло дело по факту возможного подкупа Богдана
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Украина закупила 500 тысяч доз вакцин против гриппа
Украина закупила 500 тысяч доз вакцин против гриппа
Найдена одна из старейших звезд во Вселенной
Найдена одна из старейших звезд во Вселенной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь