Ольга Цибульская опубликовала новое фото с глубоким декольте

Новости шоу бизнеса: На днях Ольга Цибульская на официальной странице в Instagram поделилась неожиданной новостью.

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская вышла в свет в соблазнительном наряде.

Как выяснилось, украинская знаменитость провела уже 636 свадеб и с одного из таких мероприятий опубликовала фотографию в роскошном алом платье с глубоким декольте.

"Раньше круто было дарить на свадьбу большой сервиз и ковер. Теперь престижно дарить Лук. Сегодня 636 свадьба в моем профессиональном списке. Для гостей я стала праздником и только для одного мужчины готова быть ужином. Муж, работа закончена. Накрывай на стол", – написала Цибульская.

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"Олюся, как приятно смотреть на женщину, у которой естественная красота. Потому силиконовые долины надоели и раздражают, если честно. Р.S. Извините за фамильярность, свою дочь называю Олюсей", "Оля!!! Тебе это платье очень подходит!!! Ты прекрасная, сексуальная и роскошная женщина!!!", "Такая прекрасная в этом образе, еще и на столе! Чудо, ха-ха" – комментируют поклонники.