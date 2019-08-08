Беременная Милла Йовович показала животик

Новости шоу бизнеса:Звезда ожидает рождения третьего ребенка – это будет девочка!

В среду, 7 августа, голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович, которая два года назад была вынуждена сделать экстренный аборт на 4,5 месяце беременности, призналась о будущем пополнении.

Об этом 43-летняя Йовович сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав селфи в зеркале. На фото звезда продемонстрировала большой округлый живот и рассказала, что забеременела 13 недель назад, однако сильно переживала, чтобы не потерять ребенка.

Опять "залетела". После того, как 13 недель назад я узнала, что беременна, у меня возникли смешанные чувства – от полного радости до ужаса. Через мой возраст и потерю последней беременности я не хотела слишком привязываться к этому потенциальному ребенку Это было не очень весело, и последние несколько месяцев мы жили как на иголках, ожидая результатов тестов и проводя большую часть времени в кабинетах врачей. Слава Богу, все хорошо и мы узнали, что нас благословили девочкой! В любом случае, желаю мне и моему ребенку удачи! Я посылаю вам много любви и буду держать вас в курсе моих успехов! – объяснила актриса украинского происхождения в подписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Knocked up again.

Известно, что Мила Йовович воспитывает двух дочерей – 11-летнюю Евер Габо и 4-летнюю Дашиел – от мужа, режиссера Пола Андерсона.

Как сообщалось ранее, звезда фильма "Ангелы Чарли" Камерон Диас в течение четырех лет не снимается в фильмах и редко дает интервью. Однако она до сих пор остается одной из самых популярных голливудских актрис и ее жизнью интересуются миллионы людей со всей планеты. О том, каков ее брак, что она думает о своем возрасте и о планах на будущее она рассказала в новом интервью для иностранного глянца.