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Скандал с Канье Уэстом помог Тейлор Свифт побороть депрессию
Скандал с Канье Уэстом помог Тейлор Свифт побороть депрессию

Скандал с Канье Уэстом помог Тейлор Свифт побороть депрессию

Скандал с Канье Уэстом помог Тейлор Свифт побороть депрессию
17:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американская певица Тейлор Свифт стала звездой сентябрьского глянца Vogue US, где рассказала, как боролась со стрессом несколько лет назад.

В 2016 году муж Ким Кардашьян, Канье Уэст выпустил скандальный видеоклип на песню Famous, в котором использовал восковые фигуры с лицами звезд. Среди них была и раздетая Тейлор Свифт, лежавшая на кровати рядом с Уэстом и Кардашьян.

Тогда же Тейлор Свифт изрядно возмутилась из-за этого и вступила в спор с женой Уэста. Кардашьян привела доказательства, в которых были записи телефонного разговора с Тейлор Свифт на согласие использовать ее имя в песне. После этого на певицу обвалилось много критики, где фанаты ее откровенно ненавидели и желали ее смерти.

Артистка рассказала, что такой удар был довольно тяжелым для нее.

"Не думаю, что есть много людей, которые действительно могут понять, как это, когда миллионы незнакомцев ненавидят тебя публично и велят заткнуться, исчезнуть или даже убить себя. Я поняла, что мне нужно перестроить всю свою жизнь, потому что она была абсолютно неконтролируемой", – рассказала звезда.

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Она призналась, что написание песни про это помогло ей выйти из депрессии: "Это был единственный способ сохранить свое психическое здоровье, а также рассказать миру как это – пережить подобное унижение".

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Канье Уэст, Знаменитости, Тейлор Свифт, Звезды, Певица, Американская певица.
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