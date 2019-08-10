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Эльза Хоск снялась в пикантной фотосессии: горячие фото

Эльза Хоск снялась в пикантной фотосессии: горячие фото
22:43 Сб, 10 Август 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Эльза Хоск снялась в откровенной фотосессии для Victoria's Secret

Известная шведская модель Эльза Госк, которая является "ангелом" Victoria's Secret часто снимается в эротических фотосессиях, однако коллаборациями с бельевым брендом делится довольно редко. Так, представители марки опубликовали новые эротические фото соблазнительной блондинки.

Свежие снимки Эльзы Госк представители бельевой марки опубликовали на официальной Instagram-странице Victoria's Secret. Сексуальная шведка снялась в фотосессии для рекламы новой коллекции белья.

Для свежего кампейна ей пришлось примерить несколько сексуальных наборов, которые состояли из кружевных трусиков и бюстгальтеров, а также из трикотажных комплектов со многими декоративными полосками.

 
 
 
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Strappy styles: proof that a little goes a long way.

Допис, поширений Victoria's Secret (@victoriassecret)

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Большинство кадров с Эльзой Госк фотографы решили сделать черно-белыми, а непринужденное позирование опытной модели добавило еще большей сексуальности ее идеальному телу. На фото она позировала спиной, акцентируя внимание на красивых деталях новой коллекции Victoria's Secret, а также тем самым демонстрируя свои упругие ягодицы.

На еще одном кадре модель сфотографировали в портретном режиме, чтобы лучше передать детализацию роскошного белья.

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Все по теме:

Модель, Знаменитости, Звезды, Эльза Хоск, Шведская модель.
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