Скачать
Воскресенье, 11.08.2019
Зеленский о Курбан-Байраме: Это большой праздник приносит ощущение примирения
Зеленский о Курбан-Байраме: Это большой праздник приносит ощущение примирения
Гройсман поздравил украинцев с Днем строителя
Гройсман поздравил украинцев с Днем строителя
DAZN подтвердил дату чемпионского боя Головкин - Деревянченко
DAZN подтвердил дату чемпионского боя Головкин - Деревянченко
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались: подробности
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались: подробности

Погибла известная украинская балерина: детали

Погибла известная украинская балерина: детали
14:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:В ночь на 10 августа на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП.

В аварии погибло несколько человек, среди которых Светлана Исакова, известная балерина харьковского театра.

О трагедии сообщил гендиректор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Олег Орищенко на своей странице в Facebook.

По его словам, ведущая артистка харьковского балета 30-летняя Светлана Исакова возвращалась с отдыха вместе со своим мужем.

Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице Полтавы умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни, – написал в своем сообщении гендиректор.

Украинская балерина снялась в рекламе американского бренда

На сайте издания НВ отмечается, что 26-летний водитель автобуса Сетра 317 въехал в бус Volkswagen Lt 35 между селами Белоцерковское и Коноплянка. Кроме Светланы Исаковой умер еще один пассажир автобуса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Балерина, Альманах, Альманах-2019, Светлана Исакова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с днем рождения на 11 августа
02 Гороскоп на завтра, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 11 августа - Калинов день, Калинник
04 МИД Украины отреагировал на визит Путина с мотоклубом в Крым
05 Гороскоп на сегодня, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 10 августа: Годовщина начала боев за Иловайск, протесты в РФ и &quot;Шахтер&quot; - &quot;Динамо&quot;
Итоги 10 августа: все важные новости субботы
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Супрун развенчала рекламные мифы о счастливом материнстве
Супрун развенчала рекламные мифы о счастливом материнстве
Лунный посевной календарь с 12 августа по 18 августа 2019 года
Лунный посевной календарь с 12 августа по 18 августа 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь