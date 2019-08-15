Оля Цибульская показала необычное фото своим поклонникам

Известная украинская певица любит делиться со своими поклонниками необычными историями из своей жизни.
"Я постирала 1000 долларов. Как-то оставила в вещах деньги и вспомнила об их чистоте только ночью, когда машинка перешла в режим сушки. Что я почувствовала? Стресс. Но тогда же пообещала себе, что будет тот момент, когда эта сумма была я с легкостью потрачу за день и не почувствую ничего страшного. Любой момент можно превратить в удовольствие. Даже стирка стала приятной арома терапией", — рассказала певица.
Фанаты певицы принялись комментировать ее историю и образ на фото.
Свой рассказ она сопроводила весьма откровенным фото, на котором она сидит с обнаженными ногами и в рубашке на распашку, под которой виднеется грудь. Странности фото добавляют свадебные туфли певицы и то, что она сидит на фоне стиральной машины, а на полу рядом с ней стоит стиральный порошок.
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Я випрала 1000 долларівЯкось лишила в речах гроші і згадала про їх чистоту лише вночі, коли машинка перейшла в режим сушкиЩо я відчула❓Стрес. Але тоді ж пообіцяла собі, що буде той момент, коли ця суму я з легкістю витрачу за день і не відчую нічого страшного Будь-який момент можна перетворити в задоволення.Навіть прання стало приємною аромо терапією А ти б на що витратив свою 1000$? Ароматерапія від Losk Його сорочки матимуть такий смачний аромат, що тобі точно захочеться приревнувати до чужих парфумів. Але без паніки! Це супер кайфові пахощі Балтійського лотосу. Хоча Losk відповідає тим самим високим стандартам та виробляється в ЄС, як і твої улюблені парфуми.Приємний бонус - формула 6-ти ензимів, яка впорається з будь-якими плямами.
"Новый имидж брутально-красивая", "Что за дуристика Оля?", "К черту этот порошок, Оля, ты секси-шмекси", "Дешёвая реклама, феее, извините, отписываюсь", "Нифига себе размерчик!", "А фото все откровенной и распущенней ,что случилось?", — пишут поклонники.