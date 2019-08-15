Оля Цибульская показала необычное фото своим поклонникам

Новости шоу бизнеса:На этот раз она удивила подписчиков рассказом о том, как случайно испортила тысячу долларов.

Известная украинская певица любит делиться со своими поклонниками необычными историями из своей жизни.

"Я постирала 1000 долларов. Как-то оставила в вещах деньги и вспомнила об их чистоте только ночью, когда машинка перешла в режим сушки. Что я почувствовала? Стресс. Но тогда же пообещала себе, что будет тот момент, когда эта сумма была я с легкостью потрачу за день и не почувствую ничего страшного. Любой момент можно превратить в удовольствие. Даже стирка стала приятной арома терапией", — рассказала певица.

Фанаты певицы принялись комментировать ее историю и образ на фото.

Свой рассказ она сопроводила весьма откровенным фото, на котором она сидит с обнаженными ногами и в рубашке на распашку, под которой виднеется грудь. Странности фото добавляют свадебные туфли певицы и то, что она сидит на фоне стиральной машины, а на полу рядом с ней стоит стиральный порошок.

"Новый имидж брутально-красивая", "Что за дуристика Оля?", "К черту этот порошок, Оля, ты секси-шмекси", "Дешёвая реклама, феее, извините, отписываюсь", "Нифига себе размерчик!", "А фото все откровенной и распущенней ,что случилось?", — пишут поклонники.