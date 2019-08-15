Ирина Билык получила от загадочного мужчины подарок за 1,25 млн грн

Ирина Билык откровенно рассказала, что кем является мужчина, который недавно подарил певице дорогое авто.
Эту модель начали выпускать всего два года назад, и цена автомобиля стартует от пятидесяти тысяч долларов (1,25 млн грн).
"Я не ожидала – для меня это очень-очень ценный подарок! Он знал, что я собираю на машину. Но, знаете, как бывает: здесь собрала, а здесь уже потратила", – смеясь, рассказала Ирина Билык в эфире "Ранку з Україною".
Но Ирина и не собирается скрывать, кто этот мужчина, который сделал для нее столь ценный подарок. Его имя – Валерий, он генеральный директор компании, которая выпускает мужскую одежду и аксессуары. Ирина и Валерий знакомы много лет, однако дружбу не афишируют. У них почти нет общих фото. И слухи о романтических отношениях звезда отрицает.
"Это мой лучший друг! – признается поп-дива. – А подарок к юбилею – в следующем году будет 30 лет, как я на сцене. Он сказал: "Ой, все тебе будут дарить машины, электрокары, там траля-ля-ля, а я буду первым".
Ирина признается – сначала подарок ее даже смутил, но на помощь пришли фанаты.
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Я больше люблю дарить подарки, чем получать, но в этом году особенная дата: ровно 30 лет как я пою для вас, мои любимые! А еще в этом же году исполняется 30 лет нашей теплой дружбы с Валерием @valera.kiev70 . Это очень большой срок. Для некоторых - целая жизнь. Я от всего сердца хочу поблагодарить тебя за этот нереально крутой подарок, за поддержку, доброту и мои счастливые улыбки. Мне немного неловко говорить о таких подарках в сети, но я уверена, что мои подписчики меня поймут. Это только маленькая доля благодарности, которую я могу выразить тебе, мой дорогой друг. Я очень дорожу тобой и искренне надеюсь, что наша дружба будет только крепнуть с годами. Обнимаю тебя! Спасибо! #tesla #irabi #teslamodel3 #irinabilyk #подарочек #irynabilyk #surprisegift #иринабилык #явшоке #mytesla #mynewcar #моямашинка
"Многие мои поклонники пишут, что я это заслужила. Поэтому я просто, как Золушка буду думать, что я заслужила", – поделилась Ирина Билык в эфире телеканала "Украина".
Что ж, за певицу можно разве что порадоваться, ее желание о новом авто сбылось!