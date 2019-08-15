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Четверг, 15.08.2019
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Ирина Билык получила от загадочного мужчины подарок за 1,25 млн грн

Ирина Билык получила от загадочного мужчины подарок за 1,25 млн грн
13:50 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Недавно Ирина Билык в своем аккаунте в Instagram опубликовала фото,

Ирина Билык откровенно рассказала, что кем является мужчина, который недавно подарил певице дорогое авто. 

Эту модель начали выпускать всего два года назад, и цена автомобиля стартует от пятидесяти тысяч долларов (1,25 млн грн). 

"Я не ожидала – для меня это очень-очень ценный подарок! Он знал, что я собираю на машину. Но, знаете, как бывает: здесь собрала, а здесь уже потратила", – смеясь, рассказала Ирина Билык в эфире "Ранку з Україною". 

Но Ирина и не собирается скрывать, кто этот мужчина, который сделал для нее столь ценный подарок. Его имя – Валерий, он генеральный директор компании, которая выпускает мужскую одежду и аксессуары. Ирина и Валерий знакомы много лет, однако дружбу не афишируют. У них почти нет общих фото. И слухи о романтических отношениях звезда отрицает. 

"Это мой лучший друг! – признается поп-дива. – А подарок к юбилею – в следующем году будет 30 лет, как я на сцене. Он сказал: "Ой, все тебе будут дарить машины, электрокары, там траля-ля-ля, а я буду первым". 

Ирина признается – сначала подарок ее даже смутил, но на помощь пришли фанаты.  

 
 
 
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Я больше люблю дарить подарки, чем получать, но в этом году особенная дата: ровно 30 лет как я пою для вас, мои любимые! А еще в этом же году исполняется 30 лет нашей теплой дружбы с Валерием @valera.kiev70 . Это очень большой срок. Для некоторых - целая жизнь. Я от всего сердца хочу поблагодарить тебя за этот нереально крутой подарок, за поддержку, доброту и мои счастливые улыбки. Мне немного неловко говорить о таких подарках в сети, но я уверена, что мои подписчики меня поймут. Это только маленькая доля благодарности, которую я могу выразить тебе, мой дорогой друг. Я очень дорожу тобой и искренне надеюсь, что наша дружба будет только крепнуть с годами. Обнимаю тебя! Спасибо! #tesla #irabi #teslamodel3 #irinabilyk #подарочек #irynabilyk #surprisegift #иринабилык #явшоке #mytesla #mynewcar #моямашинка

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

"Многие мои поклонники пишут, что я это заслужила. Поэтому я просто, как Золушка буду думать, что я заслужила", – поделилась Ирина Билык в эфире телеканала "Украина". 

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Что ж, за певицу можно разве что порадоваться, ее желание о новом авто сбылось!

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Подарок, Певица, Знаменитость, Ирина Билык, Загадочной мужчина.
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